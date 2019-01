Sport

Fussball

Fiorentina zerlegt die AS Roma nach Strich und Faden – Fernandes spielt durch



Internationaler Fussball England, 24. Runde:

Bournemouth – Chelsea 20.45

Southampton – Crystal Palace 20.45

Liverpool – Leicester 21.00

Tottenham – Watford 21.00

Italien, Coppa Italia Viertelfinals:

Fiorentina – AS Roma 7:1

Atalanta – Juventus 20.45

Spanien, Copa del Rey, Viertelfinal-Rückspiele :

Betis Sevilla – Espanyol Barcelona, Hinspiel: 1:1

FC Barcelona – FC Sevilla, Hinspiel: 0:2



Bild: EPA/ANSA

Fiorentina zerlegt die AS Roma nach Strich und Faden – Fernandes spielt durch

Was für eine Klatsche für die AS Roma! Die Fiorentina mit dem Schweizer Internationalen Edimilson Fernandes qualifiziert sich mit einem Kantersieg für die Halbfinals im italienischen Cup. Die «Viola» setzt sich gegen die AS Roma mit 7:1 durch, Federico Chiesa sticht mit drei Toren heraus.

(sda/cma)

Die wichtigsten Transfers des Winters 2019

Abonniere unseren Newsletter