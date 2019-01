Sport

Fussball

Liverpool kann gegen Leicester nicht von Citys Ausrutscher profitieren



Internationaler Fussball England, 24. Runde:

Bournemouth – Chelsea 4:0

Southampton – Crystal Palace 1:1

Liverpool – Leicester 1:1

Tottenham – Watford 2:1

Italien, Coppa Italia Viertelfinals:

Fiorentina – AS Roma 7:1

Atalanta – Juventus 3:0

Spanien, Copa del Rey, Viertelfinal-Rückspiele :

Betis Sevilla – Espanyol Barcelona 3:1, Hinspiel: 1:1

FC Barcelona – FC Sevilla 6:1, Hinspiel: 0:2



Bild: AP/AP

Liverpool lässt nach Patzer von City ebenfalls Punkte liegen – Juve blamiert sich im Cup

Spanien

FC Barcelona – FC Sevilla

Der FC Barcelona zieht in die Halbfinals der Copa del Rey ein. Die Katalanen schaffen nach dem 0:2 im Hinspiel gegen den FC Sevilla zuhause im Camp Nou noch eine spektakuläre Wende und siegen 6:1.

Der Brasilianer Philippe Coutinho traf zweimal für das Heimteam, Ivan Rakitic schoss das zwischenzeitliche 2:0 für die Katalanen, bei denen auch Torhüter Jasper Cillessen seinen Anteil am Weiterkommen hatte. Der Niederländer parierte in der 27. Minute beim Stand von 1:0 einen Foulpenalty von Sevillas Ever Banega.

Endgültig entschieden wurde das Duell erst in der Schlussphase, als Luis Suarez (89.) und Lionel Messi (92.) mit ihren Toren auf 6:1 erhöhten.

England

Liverpool – Leicester

Der FC Liverpool kann in der 24. Runde der Premier League nur bedingt vom Ausrutscher von Manchester City in Newcastle profitieren. Die «Reds» kommen gegen Leicester City nicht über ein 1:1 hinaus.

Das Team von Jürgen Klopp mit Xherdan Shaqiri in der Startaufstellung war perfekt in die Partie gestartet, der Senegalese Sadio Mané traf bereits in der 3. Minute zum 1:0. Danach schaffte es Liverpool allerdings nicht, dieselbe Dominanz wie in den letzten Heimspielen zu entwickeln, der englische Internationale Harry Maguire glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für die Gäste aus.

Der Punktgewinn Leicesters war verdient, verzeichnete es doch nach der Pause ein Chancenplus. Allerdings bekundete Liverpool Pech, als ein Foul an Naby Keïta in der 67. Minute nicht mit einem Penalty belohnt wurde. Erstmals nach neun Heimspielen verliess Liverpool damit das Stadion an der Anfield Road nicht nach Sieger.

Bournemouth – Chelsea

Chelsea muss über die Bücher! Für die Blues setzte es gegen Bournemouth gleich ein 0:4-Pleite ab. Gonzalo Higuain, der das erste Mal für Chelsea auflief, hatte sich seinen Einstand sicher anders vorgestellt.

Die ersten 10 der Tabelle: screenshot: srf

Italien

Atalanta – Juventus

Atalanta Bergamo hat die knapp fünfjährige Siegesserie von Juventus Turin im italienischen Cup beendet. Das Team mit dem Schweizer Internationalen Remo Freuler schlug den Titelverteidiger in den Viertelfinals diskussionslos mit 3:0.

Ein Doppelschlag von Timothy Castagne und Duvan Zapata kurz vor der Pause ebnete Atalanta den Weg zum Sieg, der Kolumbianer Zapata sorgte kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer des Abends für die definitive Entscheidung zugunsten des Aussenseiters aus der Lombardei.

Für Juventus endete damit eine Serie von 28 Pflichtspielen in Italien ohne Niederlage, die letzte Pleite im Cup resultierte vor fünf Jahren, als Juventus der AS Roma unterlag. In den letzten vier Saisons gewann der italienische Rekordmeister neben dem Meistertitel jeweils auch den Cup.

Fiorentina – Roma

Was für eine Klatsche für die AS Roma! Die Fiorentina mit dem Schweizer Internationalen Edimilson Fernandes qualifiziert sich mit einem Kantersieg für die Halbfinals im italienischen Cup. Die «Viola» setzt sich gegen die AS Roma mit 7:1 durch, Federico Chiesa sticht mit drei Toren heraus.

Für ein unrühmliches Highlight sorgt der in der Halbzeit eingewechselte Edin Dzeko. Der Roma-Stürmer bespuckte den Schiedsrichter und wurde sofort mit der Roten Karte bestraft.

Despicable behavior by Edin #Dzeko.

He should be banned for 5-10 matches but given that it was #CoppaItalia match & not #SerieA he could still find himself playing in the league.pic.twitter.com/DRzKylqf0n — Nima Tavallaey (@NimaTavRood) 30. Januar 2019

(sda/cma)

Die wichtigsten Transfers des Winters 2019

Abonniere unseren Newsletter