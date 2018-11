Sport

Fussball

Fussball: Die Highlights der grossen Ligen Europas



Top-Fussball am Sonntag England:

Bournemouth – Arsenal 1:2 (1:1)

Wolverhampton – Huddersfield 0:2 (0:1) Deutschland:

Freiburg – Bremen 1:1 (1:0)

Gladbach – Hannover 4:1 (2:1) Italien:

Parma – Sassuolo 2:1 (2:1)

Empoli – Bergamo 3:2 (1:2)

Bologna – Fiorentina 0:0

Napoli – Chievo Verona 0:0

Lazio Rom – Milan 1:1 (0:0)

Genoa – Sampdoria 20.30 Uhr Spanien:

Bilbao – Getafe 1:1 (0:0)

Sevilla – Valladolid 1:0 (1:0)

Espanyol – Girona 1:3 (0:2)

Villarreal – Betis Sevilla 20.45 Uhr



Bild: AP/AP

Lang, Zakaria und Freuler treffen +++ Milan verspielt Sieg in der Nachspielzeit

England

Bournemouth – Arsenal 1:2

Drei Spiele in Folge büsste Arsenal in der Premier League durch lauter Unentschieden Punkte ein. Mit einem 2:1 in Bournemouth haben die «Gunners» in der 13. Runde zum Erfolg zurückgefunden. Nach dem miserablen Saisonstart mit zwei Niederlagen hat Arsenal in der Meisterschaft nicht mehr verloren. Mit den drei Remis gaben die Londoner zuletzt aber viele weitere Punkte ab.

Das Team von Unai Emery geht in der 30. Minute durch ein kurioses Eigentor von Jefferson Lerma glücklich in Führung. Der Kolumbianer zimmert eine Flanke von Sead Kolasinac volley ins eigene Netz.

bild: twitter

Zwar gleicht Joshua King noch kurz vor der Pause aus, doch in der 67. Minute setzt sich wieder Kolasinac auf der linken Seite durch und bedient mit Pierre-Emerick Aubameyang diesmal den eigenen Mann, der nur noch einschieben muss. Für den gabunisch-französischen Stürmer war es schon das achte Meisterschaftstor der Saison Granit Xhaka spielt bei Arsenal durch, Stephan Lichtsteiner stand nicht im Aufgebot.

Bournemouth - Arsenal 1:2 (1:1)

10'792 Zuschauer.

Tore: 30. Lerma (Eigentor) 0:1. 45. King 1:1. 67. Aubameyang 1:2.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (verletzt).

Wolverhampton - Huddersfield Town 0:2 (0:1)

30'130 Zuschauer.

Tore: 6. Mooy 0:1. 74. Mooy 0:2.

Bemerkungen: Huddersfield Town mit Hadergjonaj.

Die Tabellenspitze: bild: screenshot srf

Deutschland

Gladbach – Hannover 4:1

Borussia Mönchengladbach bleibt im heimischen Borussia-Park makellos. Gegen Hannover 96, die ohne Pirmin Schwegler antraten, feierte der neue und alte Tabellenzweite einen souveränen 4:1-Erfolg. Bobby Wood brachte Hannover zwar bereits nach 20 Sekunden in Führung, doch Gladbach reagierte überaus abgeklärt und führte bereits zur Pause. Den Treffer zum 2:1 erzielte kurz vor der Halbzeit Michael Lang mit einem Flachschuss zwischen den Beinen von 96-Keeper Michael Esser hindurch.

Mit Joker Denis Zakaria setzte ein weiterer Schweizer ein Ausrufezeichen. Der zuletzt formschwache Mittelfeldspieler, der bei Trainer Dieter Hecking derzeit nicht die besten Karten hat, kam nach 75 Minuten für Goalgetter Alhassane Pléa auf den Platz. Er benötigte nur zwei Minuten, um eine schöne Vorlage von Tobias Strobl mit einem unhaltbaren Schlenzer zum 4:1 zu verwerten.

Nach dem dritten Sieg in Serie ist Borussia Mönchengladbach derzeit der einzige seriöse Verfolger von Leader Borussia Dortmund. Die Differenz zwischen den beiden Borussen-Klubs und Ablegern des Schweizer Fussballs beträgt vier Punkte. Bayern München haben die Gladbacher nunmehr um fünf Punkte hinter sich gelassen.

Langs erster Bundesliga-Treffer! Video: streamable

Zakarias erster Saisontreffer! Video: streamable

Freiburg – Bremen 1:1

Werder Bremen hat seine sportliche Krise gestoppt und beim SC Freiburg zumindest einen Teilerfolg gefeiert. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt kommt im Breisgau zu einem 1:1 und vermeidet damit die vierte Niederlage in Serie. Luca Waldschmidt sorgt kurz vor der Pause per Elfmeter für die verdiente Führung der Freiburger, in der 2. Minute der Nachspielzeit gelingt dem Schweden Ludwig Augustinsson aber noch der Ausgleich für Werder.

Freiburg - Werder Bremen 1:1 (1:0)

24'000 Zuschauer.

Tore: 41. Waldschmidt (Foulpenalty) 1:0. 92. Augustinsson 1:1.

Borussia Mönchengladbach - Hannover 4:1 (2:1)

48'692 Zuschauer.

Tore: 1. Wood 0:1. 7. Hazard 1:1. 44. Lang 2:1. 58. Stindl 3:1. 77. Zakaria 4:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Lang und ab 75. mit Zakaria, ohne Drmic (verletzt). Hannover ohne Schwegler (verletzt).

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Italien

Lazio Rom – Milan 1:1

*** Der Matchbericht folgt in Kürze. ***

Empoli – Bergamo 3:2

Remo Freuler hat erstmals in dieser Saison getroffen, so richtig freuen kann sich der Nati-Spieler dennoch nicht. Mit Atalanta Bergamo verliert er bei Empoli nämlich trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung mit 0:2. Damit verpasst Atalanta den Sprung auf Europa-League-Rang 6.

Anfänglich lief alles günstig für die Norditaliener. Nach Freulers Abstaubertor in der 33. Minute schoss Empolis Francesco Caputo einen Penalty an die Latte. Nach 76 Minuten führte Bergamo 2:1. Dann erzielte Verteidiger Andrea Masiello ein Eigentor. Nach 84 Minuten konnte sich Atalantas Slowene Josip Ilicic nach einer Verwarnung nicht beherrschen und sah danach Rot. Die Überzahl nutzte Empoli zum Siegestor in der 92. Minute.

Napoli – Chievo Verona 0:0

Einen Rückschlag muss auch Napoli hinnehmen. Das Team von Carlo Ancelotti kommt gegen Schlusslicht Chievo Verona nicht über ein 0:0 hinaus, womit der Rückstand auf Leader Juventus Turin auf acht Punkte anwächst.

Bild: EPA/ANSA

Lazio Rom - Milan 1:1 (0:0)

Tore: 78. Kessie 0:1. 94. Correa 1:1.

Bemerkungen: Milan mit Rodriguez.

Empoli - Atalanta 3:2 (1:2)

Tore: Freuler 0:1. 40. Hateboer 0:2. 42. La Gumina 1:2. 77. Masiello (Eigentor) 2:2. 92. Silvestre 3:2.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 39. Caputo (Empoli) schiesst Foulpenalty an die Latte. 84. Rote Karte gegen Ilicic (Atalanta Bergamo).

Bologna - Fiorentina 0:0

Bemerkungen: Bologna ab 72. mit Dzemaili. Fiorentina mit Edimilson Fernandes.

Die Tabellenspitze: bild: screenshot srf

Die Fussball-Rekordmeister Europas

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter