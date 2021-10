Firmino und Salah waren die grossen Figuren bei Liverpools klarem Sieg in Watford. bild: imago-images.de

Dank Salahs Traumtor und Firminos Hattrick – Liverpool vermiest Ranieri das Debüt

Watford – Liverpool 0:5

Der FC Liverpool bleibt in der Premier League weiter ungeschlagen und setzt sich vorläufig an die Tabellenspitze. Die «Reds» setzten sich beim FC Watford nach einer überlegenen Vorstellung souverän mit 5:0 durch. Sadio Mané, der zum 100. Mal in der höchsten, englischen Spielklasse traf, Firmino mit einem Hattrick und Mohamed Salah mit einem Traumsolo schossen die Tore für das Team von Trainer Jürgen Klopp.

Damit missglückte das Debüt von Claudio Ranieri wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag deutlich. Der Italiener hatte den FC Watford vor der Länderspielpause als Chefcoach übernommen. Für Ranieri, der bei 226 Premier-League-Spielen auf der Bank sass und Leicester 2016 sensatinell zum Titel führte, war es die bisher höchste Pleite in England.

Watford - Liverpool 0:5 (0:2)

21'085 Zuschauer.

Tore: 9. Mané 0:1. 37. Firmino 0:2. 52. Firmino 0:3. 54. Salah 0:4. 91. Firmino 0:5. (pre/sda)

Mané eröffnet mit dem 1:0 den Torreigen. Video: streamja

Firmino muss beim 2:0 nur den Fuss hinhalten. Video: streamja

Beim 3:0 schnürt Firmino seinen Doppelpack. Video: streamja

Salah tanzt beim 4:0 für die «Reds» alle aus. Video: streamja

Firmino macht kurz vor Schluss mit dem 5:0 seinen Hattrick perfekt. Video: streamja