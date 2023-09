Haaland überrascht junge Fussballerinnen und Fussballer in seiner Heimatstadt Bryne. Bild: keystone

Haaland beschenkt seine Heimatstadt und in Madrid wird ein Traum war

Der Fussball schreibt nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz Geschichten, die bewegen. Zwei solche Geschichten wurden letzte Woche geschrieben. Mittendrin: Erling Haaland und Jude Bellingham.

Manchester City und Real Madrid haben in der laufenden Saison neun bzw. acht Tore erzielt. Bei beiden Vereinen ist ein Mann für über die Hälfte dieser Tore verantwortlich – die Rede ist von Erling Haaland und von Jude Bellingham. Nun machen die beiden torgefährlichen Stürmer auch neben dem Platz auf sich aufmerksam, und zwar im positiven Sinne.

Haaland beschenkt die Kinder seiner Heimatstadt

In Bryne, Erling Haalands Heimatstadt in Südnorwegen, durften sich 1000 Kinder über ein besonderes Geschenk des Weltklassestürmers freuen. Ganze 175 Boxen liess Haaland nach Bryne liefern – der Inhalt wurde schliesslich an Fussballerinnen und Fussballer unter zwölf Jahren verteilt.

Jedes Kind erhielt ein T-Shirt, Fussballhosen, eine Fussballtasche und eine Trinkflasche. Pro Kind liess sich Haaland das Ganze 1500 Norwegische Kronen (rund 124 Franken) kosten.

Die Kinder in Bryne freuten sich über das grosszügige Geschenk ihres Idols. «Es ist schön, dass das Geschenk von Haaland kommt. Er kommt aus Bryne und ist fast der beste der Welt», meinte ein beschenkter Junge gegenüber dem norwegischen Newsportal NRK.

Ein Traum wird wahr

Jude Bellingham hat mit der rührenden Geschichte, die sich im Stadion Bernabéu in Madrid zugetragen hat, eigentlich nicht viel zu tun – dass er ein Video davon auf Social Media geteilt hat, machte das Erlebnis für den Protagonisten der Geschichte aber noch einzigartiger.

Für den 85-jährigen Miguel Pozo wurde am Samstag ein Traum wahr. Seine Enkelin überraschte ihn mit einem Stadionbesuch im Bernabéu anlässlich des ersten erstem Heimspiels der Saison. Nachdem Reals Stürmer Jude Bellingham das Video geteilt hatte, wurde auch der Verein darauf aufmerksam und lud den 85-Jährigen ins Stadion-Museum ein.

Pozo, der seit rund 40 Jahren nicht mehr im Bernabéu war, zeigte sich sichtlich gerührt über den Überraschungsbesuch. «Wenn ich heute sterbe, sterbe ich glücklich», meint Pozo im Video. (kat)