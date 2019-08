Sport

Bundesliga, 1. Runde Frankfurt – Hoffenheim 1:0 (1:0) Union Berlin – RB Leipzig 0:3* (0:3)

Bild: EPA

Eintracht Frankfurt – Hoffenheim

Es war ein kleines Transfertheater, das sich im Sommer um Martin Hinteregger ereignet hatte. Der Österreicher konnte schliesslich fix von Augsburg nach Frankfurt wechseln, wo er vergangene Saison schon auf Leihbasis spielte. Und schon nach 35 Sekunden war dieser Hinteregger im Fokus: Der Verteidiger brachte Frankfurt nach einem Eckball mit 1:0 in Führung.

Bei diesem Treffer blieb es. Zwar lag der Ball auch einmal in Frankfurts Tor, doch nach Videobeweis wurde Hoffenheims vermeintlicher Ausgleich aberkannt.

Frankfurts Sieg war verdient, doch er hing am Ende an einem seidenen Faden. Hoffenheims Ishak Belfodil traf in der 93. Minute, doch auch dieses Tor zählte wegen Offside nicht.

Im Vorfeld des Spiels machte Mittelfeldspieler Danny da Costa, nicht zum ersten Mal, mit einem witzigen Interview auf sich aufmerksam. Auf die Frage, ob er wie andere Profis goldene Steaks esse, meinte er: «Nein, aber ich esse gerne Cini-Minis.»

Union Berlin – RB Leipzig

In der deutschen Hauptstadt wurde um 18 Uhr Fussball-Geschichte geschrieben, als die erste Bundesliga-Partie von Union Berlin angepfiffen wurde. RB Leipzig erwies sich allerdings als zu starker Gegner für den vom Zürcher Urs Fischer trainierten Aufsteiger.

Zur Pause steht es 0:3. Dieser Artikel wird nach dem Spiel aktualisiert.

Union Berlin ist der erste Klub mit DDR-Vergangenheit in der höchsten Liga seit Energie Cottbus vor zehn Jahren. Zwar kommt der Auftaktgegner RB Leipzig aus dem ehemaligen Ostdeutschland – aber als Produkt des österreichischen Energydrinkherstellers könnte der Klub nicht weiter von der DDR-Ideologie entfernt sein. (ram)

