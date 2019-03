Sport

Fussball

Zinédine Zidane soll bereits heute als Trainer zu Real Madrid zurückkehren



Bild: EPA/EFE

Die Rückkehr des Königs? Real Madrid will heute Zidane als Trainer vorstellen

Dass Real-Madrid-Coach Santiago Solari wohl nicht mehr lange an der Seitenlinie steht, ist nach den letzten Resultaten und dem Out in Cup und Champions League nicht erstaunlich. Die beiden grossen Sportzeitungen «Marca» und «AS» haben nun übereinstimmend vermeldet, dass sein Nachfolger den gleichen Namen trägt wie sein Vorgänger: Zinédine Zidane.

Y así compareció ante los medios Florentino Pérez, que ahora consigue que regrese: "Zizou vino a verme ayer para comunicarme una decisión inesperada... Yo en este momento lo único que puedo decir es que estoy a su lado". https://t.co/hoyzOfNGYL — MARCA (@marca) 11. März 2019

🚨 Zidane vuelve al Real Madrid



Toda la información: https://t.co/f0b57LZxU3 pic.twitter.com/zfUcQklmKv — AS (@diarioas) 11. März 2019

Der Franzose holte mit den Königlichen von 2016-2018 drei Mal in Serie die Champions League und trat im letzten Sommer zurück. Der 46-Jährige wurde zuletzt auch mit Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Heute Abend tage der Aufsichtsrat von Real Madrid, dann soll eine offizielle Entscheidung verkündet werden.

(zap)

Update folgt.

