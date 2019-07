Sport

International Champions Cup: Tottenham schlägt Juve dank Kane-Traumtor



bild: twitter

De Ligts Juve-Debüt geht in die Hose, weil Kane von der Mittellinie trifft

Juventus Turin ist der Start in den International Champions Cup missglückt: In Singapur verliert der italienische Rekordmeister gegen Tottenham Hotspur trotz einer 2:1-Führung noch mit 2:3. Das entscheidende Tor erzielt «Spurs»-Torjäger Harry Kane tief in der Nachspielzeit – und zwar ganz frech.

Nach einem Ballverlust von Juve-Neuzugang Adrien Rabiot im Mittelfeld zieht der englische Nationalspieler sofort ab und überlobt den für Gigi Buffon eingewechselten Juve-Keeper Wojciech Szczesny aus gut 40 Metern.

Beim Debüt von Neuzugang Matthijs de Ligt, der in der 63. Minute eingewechselt wird, dreht Juve einen 0:1-Rückstand dank Toren von Gonzalo Higuain und Cristiano Ronaldo zunächst. Doch Tottenham kommt durch Lucas Moura unmittelbar nach der Einwechslung von De Ligt zum 2:2-Ausgleich. Kurz vor Schluss dann der grosse Auftritt von Kane. (pre)

