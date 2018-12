Sport

Xherdan Shaqiri mit Tor bei Liverpool-Sieg



Boxing Day England, 19. Runde Fulham – Wolves 1:1 (0:0)

Burnley – Everton 1:5 (1:3)

Crystal Palace – Cardiff 0:0

Leicester – Manchester City 2:1 (1:1)

Liverpool – Newcastle 4:0 (1:0)

ManUnited – Huddersfield 3:1 (1:0)

Tottenham – Bournemouth 5:0 (3:0)

Brighton – Arsenal 18:15 Uhr

Watford – Chelsea 20:30 Uhr

Italien, 18. Runde

Frosinone – Milan 0:0

Atalanta – Juventus 2:2 (1:1)

Bologna – Lazio 0:2 (0:1)

Cagliari – Genoa 1:0 (1:0)

Fiorentina – Parma 0:1 (0:1)

Sampdoria – Chievo 2:0 (0:0)

Roma – Sassuolo 18 Uhr

Spal – Udinese 18 Uhr

Torino – Empoli 18 Uhr

Inter – Napoli 20:30 Uhr



Shaqiri trifft erneut und Liverpool setzt sich ab, weil ManCity in Leicester verliert

Liverpool baut am «Boxing Day» seine Tabellenführung in der Premier League weiter aus. Während die «Reds» gegen Newcastle 4:0 gewinnen, verliert Manchester City beim 1:2 gegen Leicester City erneut.

England

Liverpool – Newcastle 4:0

Der FC Liverpool zeigt gegen Newcastle eine Gala und gewinnt verdient mit 4:0. Eine starke Leistung zeigte einmal mehr Xherdan Shaqiri der über die vollen 90 Minuten ran durfte und das 3:0 erzielte. Es war in seinem 14. Liga-Einsatz für Liverpool bereits der 6. Treffer des Schweizers.

Diesen hatte der Schweizer Internationale kurz vor der Pause noch knapp verpasst, als Newcastles Keeper Martin Dubravka seinen Freistoss glänzend übers Tor lenkte

Liverpool - Newcastle United 4:0 (1:0)

53'318 Zuschauer. -

Tore: 11. Lovren 1:0. 48. Salah (Foulpenalty) 2:0. 79. Shaqiri 3:0. 85. Fabinho 4:0. -

Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri, Newcastle United ohne Schär (Ersatz).

Leicester – Manchester City 2:1

Manchester City kassiert in Leicester die dritte Niederlage in den letzten vier Partien. Das Team von Pep Guardiola verlor im Dezember bereits gegen Chelsea (0:2), am letzten Wochenende gegen Crystal Palace (2:3) und nun auch gegen Leicester.

Die Citizens gingen durch Bernardo Silva in Führung, doch Leicester vermochte durch Albrighton auszugleichen. Den vielumjubelten Siegtreffer erzielte Ricardo Pereira mit einem herrlichen Distanzschuss nach 81 Minuten.

Leicester City - Manchester City 2:1 (1:1)

Tore: 14. Bernardo Silva 0:1. 19. Albrighton 1:1. 81. Ricardo Pereira 2:1. -

Bemerkung: 89. Platzverweis Delph (Manchester City/Foul).

Manchester United – Huddersfield 3:1

Manchester United gewann auch die Heimpremiere von Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer. Die «Red Devils» siegten gegen Huddersfield Town mit Florent Hadergjonaj 3:1, Paul Pogba traf zweimal. Der Franzose war zuletzt unter José Mourinho nicht mehr nominiert worden.

Manchester United - Huddersfield Town 3:1 (1:0)

74'523 Zuschauer. -

Tore: 29. Matic 1:0. 64. Pogba 2:0. 78. Pogba 3:0. 88. Jörgensen 3:1. -

Bemerkungen: Huddersfield Town mit Hadergjonaj.

Tottenham – Bournemouth 5:0

Von der Niederlage von Manchester City profitierte auch Tottenham Hotspur, das neu der erste Verfolger von Liverpool ist. Die «Spurs» liessen dem 6:2 gegen Everton ein 5:0 zuhause gegen Bournemouth folgen. Der Koreaner Son Heung-Min traf zweimal.

Tottenham Hotspur - Bournemouth 5:0 (3:0)

Tore: 16. Eriksen 1:0. 23. Son 2:0. 35. Lucas 3:0. 61. Kane 4:0. 70. Son 5:0. (sda)

Italien

Atalanta – Juventus 2:2

Am zweiten Weihnachtsfeiertag muss Juventus Turin Federn lassen. Bei Atalanta Bergamo kommt der Serienmeister nur zu einem 2:2. Cristiano Ronaldo rettet dem Leader in Unterzahl einen Punkt.

In der 65. Minute wurde der Portugiese eingewechselt, 13 Minuten später traf Ronaldo im Anschluss an einen Corner und nach Vorarbeit von Mario Mandzukic zum 2:2 und sorgte damit dafür, dass Juventus auch im 18. Ligaspiel der Saison ungeschlagen blieb.

Den Gästen drohte die erste Liganiederlage der Saison, obwohl sie bereits in der 2. Minute und einem Eigentor des früheren FCZ-Verteidigers Berat Djimsiti früh in Führung lagen. Der Kolumbianer Duvan Zapata sorgte mit zwei Toren für die zwischenzeitliche Wende und ab der 53. Minute und dem Platzverweis von Rodrigo Betancur spielte der Gastgeber sogar in Überzahl.

Atalanta Bergamo - Juventus Turin 2:2 (1:1)

Tore: 2. Djimsiti (Eigentor) 0:1. 24. Zapata 1:1. 56. Zapata 2:1. 78. Ronaldo 2:2.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 53. Gelb-Rote Karte gegen Betancur (Juventus Turin).

Sampdoria – Chievo 2:0



Eine grosse Show lieferte einmal mehr der 35-jährige Fabio Quagliarella. Der ehemalige italienische Nationalspieler traf per Hacke zum 1:0 und damit im 8. Spiel in Serie.

