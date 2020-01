Arsenal patzt mal wieder – Aubameyang erst mit Tor, dann mit Rot nach Horror-Foul

Sport

Arsenal patzt – Aubameyang erst mit Tor, dann mit Rot nach Horror-Foul



Crystal Palace – Arsenal 1:1

Nach dem Sieg gegen Manchester United gibt es für den FC Arsenal den nächsten Rückschlag. Gegen Crystal Palace bringt Pierre-Emerick Aubameyang die «Gunners» zwar in Führung, doch Jordan Ayew kann die Partie in der zweiten Halbzeit ausgleichen.

Arsenal-Torschütze Aubameyang hat nach 67 Minuten Feierabend. Nach einem überharten Einsteigen gegen Max Meyer sieht der Captain nach VAR-Entscheid die rote Karte. Die grösste Chance zum Sieg hat aber dennoch Arsenal. Nicolas Pepe scheitert in der Schlussphase jedoch am Innenpfosten. Arsenal, bei denen Granit Xhaka durchspielte, liegt damit weiterhin nur auf Rang 10 in der Premier League.

Crystal Palace - Arsenal 1:1 (0:1)

Tore: 12. Aubameyang 0:1. 54. Ayew 1:1.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 67. Rote Karte gegen Aubameyang (Arsenal/Foul).

Die Tabelle

