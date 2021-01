Sport

Bundesliga: Akanji führt Dortmund zu Zittersieg gegen Wolfsburg



Akanji köpft Dortmund mit zweitem Saisontor zum Zittersieg gegen Wolfsburg

Dortmund – Wolfsburg 2:0

Borussia Dortmund hält dank eines 2:0-Zittersiegs gegen den VfL Wolfsburg den Anschluss an die Spitzengruppe. Schütze des wichtigen 1:0-Führungstreffers war Manuel Akanji, der nach einem Eckball knapp vor Teamkollege Mats Hummels wuchtig einköpfte. Für den Schweizer Nati-Verteidiger war es das zweite Saisontor, zuletzt hatte er am 5. Spieltag beim 3:0 im Revierderby gegen Schalke getroffen. Das 2:0 erzielte Jadon Sancho nach einem Konter erst in der Nachspielzeit.

Torschütze Manuel Akanji: «Wolfsburg ist besser gestartet, dann haben wir aufdreht und hatten auch die besseren Chancen. Die Flanke vor dem Tor war stark. Ich habe gespürt, dass beim Kopfball jemand hinter mir war. Aber ich wusste nicht, wer es war.»

Borussia Dortmund - Wolfsburg 2:0 (0:0)

Tore: 66. Akanji 1:0. 91. Sancho 2:0.

Bemerkung: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz), Wolfsburg mit Steffen (bis 87.) und Mehmedi (ab 71.), ohne Mbabu (Ersatz). (pre/sda)

Die Tabelle:

