Champions League: Chelsea und Sevilla stehen vorzeitig im Achtelfinal



Bild: keystone

Chelsea dank Last-Minute-Treffer in der K.o.-Phase – auch Sevilla vorzeitig im Achtelfinal

Gruppe E

Rennes – Chelsea 1:2

Der FC Chelsea qualifiziert sich dank eines hart erkämpften 2:1-Siegs bei Stade Rennes vorzeitig für die K.o.-Runde der Champions League. Der eingewechselte Olivier Giroud schiesst in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer, nachdem die «Blues» kurz davor den für Rennes verdienten Ausgleich durch Sehrou Guirassy kassiert haben. Zu Beginn des Spiels war Chelsea noch die klar bessere Mannschaft und ging durch Callum Hudson-Odoi verdient in Führung. Danach baute das Team von Frank Lampard aber stark ab und so ist der Sieg am Ende etwas schmeichelhaft.

Rennes - Chelsea 1:2 (0:1)

SR Kuipers (NED)

Tore: 22. Hudson-Odoi 0:1. 85. Guirassy 1:1. 91. Giroud 1:2.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic (76. Havertz); Hudson-Odoi (75. Ziyech), Mount (68. Kanté), Werner (92. James); Abraham (69. Giroud).

Bemerkungen: Chelsea ohne Pulisic (verletzt).

Krasnodar – Sevilla 1:2

Auch Sevilla sichert sich durch einen Last-Minute-Treffer die vorzeitige Achtelfinal-Qualifikation. Rückkehrer Ivan Rakitic brachte den Europa-League-Sieger per Dropkick früh mit 1:0 in Führung, doch Wanderson glich nach der Pause für Krasnodar aus. Zum Sieg brauchte es schliesslich einen Lucky-Punch von Munir El Haddadi tief in der Nachspielezit.

Krasnodar - Sevilla 1:1 (0:1)

SR Guida (ITA).

Tore: 4. Rakitic 0:1. 56. Wanderson 1:1. 95. El Haddadi 1:2.

Die Tabelle:

