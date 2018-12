Sport

Fussball

Bundesliga: Schalke 04 gewinnt beim VfB Stuttgart



Bundesliga, 17. Runde Hannover – Fortuna Düsseldorf 0:1 RB Leipzig – Werder Bremen 3:2 Bayer Leverkusen – Hertha BSC 3:1 Nürnberg – SC Freiburg 0:1 VfB Stuttgart – Schalke 1:3 Eintracht Frankfurt – Bayern 18.30

Bild: AP/dpa

Schalke gewinnt beim VfB – Bremens Aufholjagd in Leipzig nicht belohnt

Schalke gelingt zum Abschluss der Vorrunde der Bundesliga beim 3:1 auswärts gegen den VfB Stuttgart ein Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg. Hannover und Nürnberg kassieren Niederlagen.

Das musst du gesehen haben

Nach dem 2:1 von Borussia Dortmund am Freitag im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach stand in den Samstagsspielen der Bundesliga der Abstiegskampf im Fokus. Schalke und seinem Trainer Domenico Tedesco gelang beim 3:1 beim VfB Stuttgart ein wichtiger Sieg vor den Festtagen, die Diskussionen um den Trainer dürften zumindest über die Weihnachtstage verstummen.

VfB Stuttgart – Schalke 04 1:3 Video: streamja

Leverkusen kam beim 3:1 gegen Hertha Berlin zum zweiten Sieg in Folge.

Leverkusen – Hertha BSC 3:1 Video: streamja

Leipzig gewann das spektakuläre Duell gegen Werder Bremen 3:2. Die Gäste hatten einen 0:2-Rückstand aufgeholt, ehe der eingewechselte Bruma dem Heimteam doch noch die drei Punkte sicherte.

Leipzig – Werder Bremen 3:2 Video: streamja

Fröhliche Weihnachten kann Fortuna Düsseldorf feiern. Der Aufsteiger kam beim 1:0 in Hannover zum dritten Sieg in dieser Woche. Das Tor des Tages schoss Oliver Fink in der 92. Minute, sein Schuss liess 96-Keeper Michael Esser durch die Hände gleiten. Für Hannovers Trainer André Breitenreiter wird die Luft nach der sechsten Partie in Folge ohne Sieg immer dünner. Dieser hatte seiner Mannschaft angedroht, die kurzen Winterferien zu streichen, falls aus den letzten beiden Partien nicht vier Punkte resultieren würden – Hannover holte nur einen. Ob Breitenreiter in der Rückrunde aber noch das Sagen haben wird, steht in den Sternen.

Hannover 96 – Fortuna Düsseldorf 0:1 Video: streamja

Neben Hannover startet auch Aufsteiger Nürnberg auf einem direkten Abstiegsplatz in das neue Jahr. Die Franken verloren gegen Freiburg 0:1. (ram/sda)

Nürnberg – Freiburg 0:1 Video: streamja

Die Tabelle

Die Telegramme

Hannover - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:0)

34'000 Zuschauer. - Tor: 92. Fink 0:1. - Bemerkungen: Hannover mit Schwegler.

Nürnberg - Freiburg 0:1 (0:1)

36'190 Zuschauer. - Tor: 19. Günter 0:1.

Leipzig - Werder Bremen 3:2 (2:0)

40'455 Zuschauer. - Tore: 22. Klostermann 1:0. 44. Werner 2:0. 68. Kruse 2:1. 77. Sargent 2:2. 87. Bruma 3:1. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Stuttgart - Schalke 1:3 (0:1)

54'022 Zuschauer. - Tore: 10. Skrzybski 0:1. 70. Sané 0:2. 76. Gonzalez 1:2. 78. Kutucu 1:3. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt).

Bayer Leverkusen - Hertha Berlin 3:1 (2:1)

Tore: 6. Volland 1:0. 23. Havertz 2:0. 26. Torunarigha 2:1. 49. Havertz 3:1. - Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger. (sda)

Fussballer, die immer was zu essen oder trinken haben

Weihnachtsbaum schmücken – ein Erlebnis in 10 Schritten Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

Abonniere unseren Newsletter