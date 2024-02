ManUnited-Doppeltorschütze Alejandro Garnacho feiert wie einst Cristiano Ronaldo auf der Bande. Bild: keystone

Garnacho schiesst ManUnited auf Rang 6 +++ Rodriguez verletzt ausgewechselt

Bundesliga

Premier League

ManUnited – West Ham 3:0

Manchester United schlägt im Rennen um die Europacup-Plätze den direkten Rivalen West Ham United deutlich mit 3:0 und überholt die «Hammers» damit auch in der Tabelle. Die «Red Devils» sind nun Sechster mit 38 Punkten. Alejandro Garnacho mit einem Doppelpack und Rasmus Höjlund trafen für das Team von Trainer Erik ten Hag.

Manchester United - West Ham United 3:0 (1:0)

Tore: 23. Höjlund 1:0. 49. Garnacho 2:0. 84. Garnacho 3:0.

Chelsea – Wolverhampton 2:4

Chelsea kassiert eine bittere 2:4-Heimniederlage gegen die Wolverhampton Wanderers. Die «Blues» erwischen einen guten Start und gehen nach 19 Minuten durch Cole Palmer in Führung. Doch dann passt nichts mehr zusammen. Auch dank drei Treffern von Ex-Sion-Stürmer Matheus Cunha ziehen die «Wolves» bis kurz vor Schluss auf 4:1 davon. Das 2:4 für Chelsea durch Thiago Silva ist dann nur noch Resultatkosmetik. Für die «Blues» rücken die internationalen Plätze damit in immer weitere Ferne.

Chelsea - Wolverhampton 2:4 (1:2)

Tore: 20. Palmer 1:0. 22. Cunha 1:1. 43. Disasi (Eigentor) 1:2. 63. Cunha 1:3. 82. Cunha (Penalty) 1:4. 86. Thiago Silva 2:4.

Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino sichtlich ratlos. Bild: keystone

Serie A ​

Torino – Salernitana 0:0

Ricardo Rodriguez musste in der Serie-A-Partie des FC Torino gegen Salernitana (0:0) frühzeitig ausgewechselt werden. Der 31-jährige Nationalverteidiger bekundete ein Problem an den Adduktoren. Über die Ausfalldauer ist noch nichts bekannt. Die nächsten Termine mit der Nationalmannschaft stehen Ende März mit den Testspielen in Dänemark (23. März) und Irland (26. März) an.

Torino - Salernitana 0:0

Bemerkungen: Torino mit Rodriguez (bis 43./Adduktorenverletzung).

Weiteres Telegramm:

Napoli - Verona 2:1 (0:0)

Tore: 72. Coppola 0:1. 79. Ngonge 1:1. 87. Kwarazchelia 2:1.

Primera Division

Ligue 1

Monaco - Le Havre 1:1 (0:0)

Tore: 63. Ben Yedder 1:0. 65. Fofana (Eigentor) 1:1.

Bemerkungen: Monaco mit Köhn, ohne Zakaria (gesperrt) und Embolo (verletzt).

Metz - Lorient 1:2 (1:1)

Tore: 19. Bamba 0:1. 22. Lamkel Zé 1:1. 58. Katseris 1:2.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo.

