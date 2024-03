Europa und Conference League: West Ham und Milan gewinnen

Freiburg ist gegen West Ham chancenlos. Bild: AP

West Ham deklassiert Freiburg ++ AC Milan ohne Probleme

In den letzten Achtelfinal-Rückspielen in der Europa und der Conference League setzten sich West Ham und die AC Milan deutlich durch. Marseille ist trotz Niederlage weiter.

Europa League

Alle Resultate in der Übersicht.

Villareal – Olympique Marseille 3:1

Marseille steht trotz Niederlage gegen Villareal eine Runde weiter. Bild: keystone

Villarreal - Marseille 3:1 (1:0).

SR Kovacs (ROU).

Tore: 32. Capoue 1:0. 54. Sorloth 2:0. 86. Mosquera 3:0. 94. Clauss 3:1.

Bemerkungen: Marseille ohne Garcia (nicht spielberechtigt).

West Ham United – SC Freiburg 2:0

Der SC Freiburg verpasst den erstmaligen Vorstoss in einen Europacup-Viertelfinal. Der Bundesligist verliert das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei West Ham deutlich mit 0:5, eine Woche nachdem das Heimspiel 1:0 gewonnen wurde.Das zweite Duelle zwischen dem Siebten der Premier League und dem Achten der Bundesliga war eine klare Sache. Schon zur Pause lagen die Londoner dank dem Brasilianer Lucas Paqueta und dem Engländer Jarrod Bowen, beide Nationalspieler, mit zwei Toren voraus. Der Ghanaer Mohammed Kudus macht mit seinen Treffern in der Schlussviertelstunde den klaren Sieg perfekt.

West Ham deklassiert Freiburg. Bild: keystone

West Ham - Freiburg 5:0 (2:0).

SR Guida (ITA).

Tore: 9. Paqueta 1:0. 33. Bowen 2:0. 52. Cresswell 3:0. 77. Kudus 4:0. 85. Kudus 5:0.

Slavia Praha – AC Milan 1:3

Die AC Milan gewann nach dem Hinspiel (4:2) auch das Rückspiel gegen Slavia Prag. Die Tschechen machten es den Italienern, bei denen Noah Okafor über die gesamte Spielzeit auf der Ersatzbank blieb, mit zwei Platzverweisen leicht. Nachdem im Hinspiel ein Prager nach 26 Minuten vom Feld geflogen war, dauerte es im Rückspiel daheim nicht mal 20 Minuten, bis Captain Tomas Holes die Rote Karte sah.

Milans Leão traf zum 3:0. Bild: keystone

Slavia Prag - AC Milan 1:3 (0:3).

SR Nyberg (SWE).

Tore: 34. Pulisic 0:1. 36. Loftus-Cheek 0:2. 45. Leão 0:3. 85. Jurasek 1:3.

Bemerkungen: Milan ohne Okafor (Ersatz). 20. Rote Karte gegen Holes (Slavia Prag).



