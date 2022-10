City dominiert weiter ++ Chelsea siegt erneut ++ Schärs Newcastle gewinnt deutlich

Jamie Vardy und Leicester kommen in dieser Saison nicht in Fahrt.

Jamie Vardy und Leicester kommen in dieser Saison nicht in Fahrt. Bild: www.imago-images.de

Bournemouth bleibt auch im fünften Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Zuvor hatte der Aufsteiger 0:9 gegen Liverpool verloren. Seither setzte sich Bournemouth aber zweimal durch und holte drei Unentschieden. Mit dem 2:1 gegen Leicester schoss das Team von Gary O'Neil weiter in die Krise. Der Meister von 2016 ist nach neun Spieltagen mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Platz.

Mit nun 23 Punkten aus neun Spielen und einem Torverhältnis von 33:9 steht das Team von Pep Guardiola vorübergehend an der Tabellenspitze. Arsenal bräuchte am Sonntag gegen Liverpool einen Sieg, um diese zurückzuerobern.

Havertz bringt Chelsea per Kopf in Führung.

Havertz bringt Chelsea per Kopf in Führung. Video: streamja

Unter dem neuen Trainer läuft es bei Chelsea . In vier Spielen, seit Graham Potter von Thomas Tuchel übernommen hat, gewannen die Londoner dreimal und spielten einzig gegen Salzburg in der Champions League Unentschieden. Beim Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers traf neben Kai Havertz und Christian Pulisic auch das albanische Sturmtalent Armando Broja.

So könnte der Krieg in der Ukraine laut US-Experten enden

Das letzte Hurra von Josis Nashville? watson tippt die NHL-Saison 2022/23

Heute Abend beginnt die NHL-Saison 2022/23. Wir sagen dir, wer die Favoriten in den vier Divisions sind und welche Schweizer sich Hoffnungen auf die Playoffs machen können.

Die NHL-Saison beginnt und kurioserweise tut sie dies in Europa. Heute und morgen duellieren sich die Nashville Predators und die San Jose Sharks in Prag, während in Nordamerika noch Testspiele laufen. Ein paar Tage darauf geht es dann so richtig los.