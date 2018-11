Sport

Holland übertölpelt Deutschland dank Spickzettel



Koemans Spickzettel – oder wie Holland zur Last-Minute-Erlösung durch van Dijk kam

Schon wieder Drama in der Nations League! Mit einem Last-Minute-Treffer sicherte Captain Virgil van Dijk der Niederlande gestern beim 2:2 gegen Deutschland den Gruppensieg und damit die Teilnahme am Finalturnier mit der Schweiz im kommenden Juni.

85 Minuten hatte Deutschland gegen zahme Holländer alles unter Kontrolle und führte hoch verdient mit 2:0, doch dann griff Bondscoach Ronald Koeman in die Taktik-Trickkiste. Der Europameister von 1988 beorderte Abwehrchef van Dijk für die letzten Minuten neben Luuk de Jong in die Sturmspitze und liess Quincy Promes, der kurz zuvor das 1:2 erzielt hatte, Memphis Depay und Kenny Tete dahinter wirbeln. Ballverteiler Frenkie de Jong übernahm stattdessen die zentrale Position in der neu formierten Dreierkette.

Die taktische Anweisung erhielt van Dijk per Spickzettel. Koeman steckte ihn an der Seitenlinie Rechtsverteidiger Tete in die Hand, über Matthijs de Ligt landete er schliesslich beim richtigen Empfänger.

Koemans Plan ging voll auf. Mit dem 1,93-Meter-Hünen van Dijk eroberte Holland in den Schlussminuten die Lufthoheit im deutschen Strafraum und behauptete so viele Bälle. Den späten Ausgleich leitete van Dijk gleich selbst ein. Nach seinem gewonnenen Kopfballduell kam der Ball am rechten Flügel zu Tonny Vilhena, der ohne grosse Gegenwehr von Toni Kroos flanken konnte. In der Mitte verlängerte Luuk de Jong per Kopf und van Dijk hämmerte die Kugel per Direktabnahme ins Netz.

«Ich habe zusammen mit Luuk de Jong versucht, Unruhe zu stiften – und das hat geklappt», freute sich der Liverpool-Verteidiger beim niederländischen Rundfunk NOS. «Den entscheidenden Ball habe ich perfekt getroffen.»

Grosse Geste von van Dijk

Van Dijk stand auch nach dem Schlusspfiff noch einmal im Mittelpunkt, und zwar bei einer äusserst emotionalen Szene. Der Liverpool-Verteidiger umarmte nach Spielschluss den rumänischen Schiedsrichter Ovidiu Hategan.

Wie van Dijk später im Interview verriet, war die Mutter des Referees kürzlich verstorben: «Er hat mir gesagt, dass seine Mutter kürzlich verstorben ist. Er ist zusammengebrochen und hat angefangen, zu weinen. Ich habe ihn aufgebaut und ihm gesagt, dass er toll gepfiffen hat. Es ist nur eine Kleinigkeit, doch ich hoffe, ich konnte ihm helfen.» (pre)

