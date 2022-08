Fussball: Das Wichtigste aus Bundesliga, Serie A und Premier League

Freudenschrei am City Ground: Taiwo Awoniy jubelt über den Siegtreffer für Nottingham.

Widmers Mainz und Fischers Union trennen sich torlos +++ Aufsteiger Nottingham siegt

Keine Tore beim Bundesligaduell der beiden Schweizer. Freude bei Aufsteiger Nottingham, Enttäuschung bei West Ham. Der Auslandsfussball im Überblick.

Bundesliga

Mainz – Union Berlin 0:0

Das Duell zwischen Mainz-Captain Silvan Widmer und Union-Coach Urs Fischer endete torlos. Widmer kam nach überstandener Krankheit zu seiner Saisonpremiere in der Bundesliga, konnte offensiv aber keine entscheidenden Akzente setzen. Dies gelang auch Jordan Siebatcheu, der im Sommer von YB in die deutsche Hauptstadt wechselte, nicht. Für beide Teams ist es nach Siegen am ersten Spieltag der vierte Punkt. Edimilson Fernandes sass bei Mainz über 90 Minuten auf der Bank.

Bild: imago

Bemerkungen: Mainz mit Widmer, ohne Fernandes (Ersatz).



Tabelle:

Premier League

Nottingham – West Ham 1:0

Der Aufsteiger feierte seinen ersten Sieg in der Premier League seit der Saison 1998/99. Den einzigen Treffer erzielte Neuzugang Taiwo Awoniyi, der von Union Berlin gekommen war. Nottingham, das angeblich auch am Schweizer Nationalspieler Remo Freuler interessiert ist, hatte dabei Glück, dass ein Treffer von Said Benrahma wegen eines Fouls aberkannt wurde. Für West Ham ist es nach dem 0:2 gegen Manchester City die zweite Niederlage in der jungen Saison.

Video: streamja

Nottingham – West Ham 1:0 (1:0)

Tore: 45.+ 2 Awoniyi 1:0.



Tabelle:

Ligue 1

Ajaccio – Lens 0:0

Für den Aufsteiger aus Korsika gab es im zweiten Spiel den ersten Punkt zu bejubeln. Ajaccio und Lens trennten sich torlos. Kevin Spadanuda, der frühere Aarau-Stürmer, darf ab der 66. Minute mittun.

Ajaccio – Lens 0:0

Bemerkungen: Ajaccio mit Spadanuda (ab 66.)



Auxerre – Angers 2:2 (2:1)

Tore: 4. Jeanvier 1:0. 10. Hountondji (ET) 2:0. 22. Diony 2:1. 77. Salama 2:2.

Bemerkungen: 57. Gelb-Rot gegen Sinayoko (Auxerre).



Reims – Clermont 2:4 (2:0)

Tore: 23. Doumbia (Penalty) 1:0. 30. Balogun (Penalty) 2:0.​ 51. Andric 2:1. 62. Andric 2:2. 72. Muhammed Cham 2:3. 77. Bela 2:4.

Bemerkungen: 47. Rot gegen Agbadou (Reims).​

Troyes – Toulouse 0:3 (0:1)

Tore: 36. Larouci (ET) 0:1. 54. Ratao 0:2. 85. Healey 0:3.​