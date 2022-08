Aufregung nach Schlusspfiff: Thomas Tuchel (blaue Mütze) und Antonio Conte geraten aneinander. Bild: imago

Aufregung in London: Tuchel und Conte sehen Rot +++ Bayern schlägt Wolfsburg

Nach dem späten Ausgleich durch Harry Kane kommt es zum Gerangel zwischen Chelsea-Trainer Thomas Tuchel und Spurs-Coach Antonio Conte. Bayern schlägt auch Wolfsburg souverän. Derweil trennen sich Silvan Widmers Mainz und Urs Fischers Union torlos. Der Auslandsfussball im Überblick.

Bundesliga

Bayern – Wolfsburg 2:0

Ohne Mühe kommt Bayern München in der 2. Runde der Bundesliga zu seinem zweiten Sieg. Jamal Musiala und Thomas Müller treffen beim 2:0-Heimsieg gegen Wolfsburg für den Serienmeister.

Der Spieler der ersten Wochen bei Bayern München ist nicht Sadio Mané oder ein anderer hoch dotierter Neuzugang, sondern der Teenager Musiala. Der bereits 15-fache deutsche Internationale erzielte in der 33. Minute nach einem Dribbling das 1:0. In der Bundesliga hat er in zwei Spielen dreimal getroffen. Zudem war er am 5:3 im Supercup gegen Leipzig vor zwei Wochen mit einem Tor und einem Assist beteiligt.

Der Mann der Stunde: Jamal Musiala. Bild: imago

Mané traf gegen Wolfsburg zwar zweimal, beide Tore wurden aber wegen Offside nicht anerkannt. Das 2:0 fiel kurz vor der Pause durch Thomas Müller, der seinen Treffer besonders genoss. Auf der Trainerbank von Wolfsburg sitzt neu Niko Kovac, der während seiner Zeit als Bayern-Coach Müller als «Notnagel» bezeichnet hatte.

Bayern München - Wolfsburg 2:0.

Tore: 33. Musiala 1:0. 44. Müller 2:0.

Bemerkungen: Wolfsburg ohne Steffen (nicht im Aufgebot).

Das 1:0 durch Jamal Musiala. Video: streamja

Thomas Müller trifft zum 2:0. Video: streamja

Mainz – Union Berlin 0:0

Das Duell zwischen Mainz-Captain Silvan Widmer und Union-Coach Urs Fischer endete torlos. Widmer kam nach überstandener Krankheit zu seiner Saisonpremiere in der Bundesliga, konnte offensiv aber keine entscheidenden Akzente setzen. Dies gelang auch Jordan Siebatcheu, der im Sommer von YB in die deutsche Hauptstadt wechselte, nicht. Für beide Teams ist es nach Siegen am ersten Spieltag der vierte Punkt. Edimilson Fernandes sass bei Mainz über 90 Minuten auf der Bank.

Bild: imago

Mainz – Union Berlin 0:0

Bemerkungen: Mainz mit Widmer, ohne Fernandes (Ersatz).



Tabelle:

Premier League

Chelsea – Tottenham 2:2

Am Ende kochten die Emotionen noch einmal hoch. Kam es zu einem Gerangel zwischen den Trainern Thomas Tuchel und Antonio Conte und zeigte der Schiedsrichter beiden Coaches die Rote Karte. Der Deutsche und der Italiener waren bereits nach dem 1:1 von Tottenhams Pierre-Emile Höjbjerg aneinandergeraten. Das Tor war aufgrund eines möglichen Foulspiels und einer potenziellen Abseitsstellung von Richarlison, der in der Schussbahn stand, umstritten.

Aufregung nach dem Schlusspfiff. Video: streamja

Conte und Tuchel geraten aneinander. Video: streamja

Nach dem Spiel sagte Tuchel gegenüber «BBC»: «Ich bin Conte nicht böse. Ich glaube, es war ein faires Tackling von ihm und auch ein faires von mir. Wir haben uns weder beleidigt noch geschlagen.» Die Roten Karten verstünde er deshalb nicht, das sei «eine weitere Fehlentscheidung des Schiedsrichters heute». Sein Kontrahent gab sich zurückhaltender: «Ich möchte die Situation nicht kommentieren. Wenn es ein Problem gibt, ist das zwischen Tuchel und mir.»

Harry Kane hatte an der Stamford Bridge in der 96. Minute das 2:2 erzielt. Der Jubel bei den Spurs und ihren Fans war grenzenlos. Zuvor hatte Reece James in der 77. Minute die erneute Führung für Chelsea besorgt, kurz nachdem Kai Havertz aus aussichtsreicher Position vergeben hatte. Chelsea-Neuzugang Kalidou Koulibaly (19.) hatte seinen Klub in der ersten Halbzeit in Führung gebracht.

Chelsea – Tottenham 2:2 (1:0)

Tore: 19. Koulibaly 1:0. 68. Höjbjerg 1:1. 77. James 2:1. 96. Kane 2:2.

Bemerkungen: Platzverweise gegen die Trainer Tuchel (Chelsea) und Conte (Tottenham) nach Spielschluss.



Das 1:0 durch Koulibaly. Video: streamja

Höjbjerg besorgt den Ausgleich. Video: streamja

Reece James trifft zur erneuten Führung. Video: streamja

Harry Kane sichert Tottenham spät einen Punkt. Video: streamja

Nottingham – West Ham 1:0

Der Aufsteiger feierte seinen ersten Sieg in der Premier League seit der Saison 1998/99. Den einzigen Treffer erzielte Neuzugang Taiwo Awoniyi, der von Union Berlin gekommen war. Nottingham, das angeblich auch am Schweizer Nationalspieler Remo Freuler interessiert ist, hatte dabei Glück, dass ein Treffer von Said Benrahma wegen eines Fouls aberkannt wurde. Für West Ham ist es nach dem 0:2 gegen Manchester City die zweite Niederlage in der jungen Saison.

Der einzige Treffer der Partie im Video. Video: streamja

Nottingham – West Ham 1:0 (1:0)

Tore: 45 + 2. Awoniyi 1:0.



Tabelle:

Serie A

Lazio Rom – Bologna 2:1

Lazio Roms neuer Goalie Luis Maximiano erlebt einen schwierigen Einstand. Der Portugiese sah in der 1. Runde der Serie A beim 2:1-Heimsieg gegen Bologna nach fünf Minuten wegen eines Handspiels die Rote Karte.

Der Lapsus von Maximiano blieb ohne grössere Konsequenzen, weil Bologna die zweite Halbzeit nach einem Platzverweis ebenfalls zu zehnt bestreiten musste. Der Siegtreffer gelang Ciro Immobile, dem viermaligen Serie-A-Torschützenkönig, in der 79. Minute. Michel Aebischer kam für Bologna in den letzten 25 Minuten zum Einsatz.

Lazio Rom – Bologna 2:1 (0:1)

Tore: 38. Arnautovic (Penalty) 0:1. 68. De Silvestri (ET) 1:1.

79. Immobile 2:1.

Bemerkungen: 6. Rot gegen Maximiano (Lazio). 45 + 4. Gelb-Rot gegen Soumaoro (Bologna). Bologna mit Aebischer (ab 65.).



Fiorentina – Cremonese 3:2

Beinahe hätten Charles Pickel und der Aufsteiger am ersten Spieltag einen Punkt aus Florenz mitgenommen. Aber Rolando Mandragora erlöste die Gastgeber, die ab der 44. Minute in Überzahl spielten, in der 95. Minute. So setzte sich Fiorentina doch noch gegen Cremonese durch und gewann 3:2.

Charles Pickel (l.) kam in Florenz zu seinem Serie-A-Debüt. Bild: imago

Fiorentina – Cremonese 3:2 (2:1)

Tore: 16. Bonaventura 1:0. 19. Okereke 1:1. 34. Jovic 2:1. 68. Bianchetti 2:2. 95. Mandragora 3:2.

Bemerkungen: 44. Rot gegen Escalante (Cremonese); Cremonese mit Pickel (bis 65.).

Ligue 1

Ajaccio – Lens 0:0

Für den Aufsteiger aus Korsika gab es im zweiten Spiel den ersten Punkt zu bejubeln. Ajaccio und Lens trennten sich torlos. Kevin Spadanuda, der frühere Aarau-Stürmer, darf ab der 66. Minute mittun.

Ajaccio – Lens 0:0

Bemerkungen: Ajaccio mit Spadanuda (ab 66.)



Nizza – Strasbourg 1:1

Ebenfalls nur einen Punkt holten Jordan Lotomba und OGC Nizza, obwohl sie zwischenzeitlich noch geführt hatten. Der 23-jährige Verteidiger spielte beim 1:1 gegen Strasbourg 91 Minuten.

Nice - Strasbourg 1:1 (1:0).

Tore: 35. Delort (Penalty) 1:0. 55. Gameiro 1:1.

Bemerkungen: Nice mit Lotomba (bis 91.).

Auxerre – Angers 2:2 (2:1)

Tore: 4. Jeanvier 1:0. 10. Hountondji (ET) 2:0. 22. Diony 2:1. 77. Salama 2:2.

Bemerkungen: 57. Gelb-Rot gegen Sinayoko (Auxerre).



Reims – Clermont 2:4 (2:0)

Tore: 23. Doumbia (Penalty) 1:0. 30. Balogun (Penalty) 2:0.​ 51. Andric 2:1. 62. Andric 2:2. 72. Muhammed Cham 2:3. 77. Bela 2:4.

Bemerkungen: 47. Rot gegen Agbadou (Reims).​

Troyes – Toulouse 0:3 (0:1)

Tore: 36. Larouci (ET) 0:1. 54. Ratao 0:2. 85. Healey 0:3.



La Liga

Cadiz – Real Sociedad 0:1 (0:1)

Tor: 24. Kubo 0:1.



(nih/sda)