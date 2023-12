Das Duell Bayern gegen Union musste abgesagt werden. Grund: siehe Bild. Bild: www.imago-images.de

Gladbachs Heimserie geht weiter – Leipzig bleibt an der Spitze dran

Bundesliga

Gladbach – Hoffenheim 2:1

Gerardo Seoanes Borussia Mönchengladbach feiert in der 13. Runde der Bundesliga mit einem 2:1 gegen Hoffenheim seinen vierten Heimsieg in Folge. Dass Mönchengladbach in der Tabelle im Mittelfeld herumdümpelt, liegt vor allem daran, dass man auswärts kaum punktet. Zuhause hat man hingegen seit dem 6. Oktober immer gewonnen. Der Erfolg kam dank Franzosen-Power und etwas schmeichelhaft zustande.

Nathan Ngoumou erzielte den Siegtreffer zehn Minuten vor Schluss mit der zweiten echten Torchance Gladbachs. Die erstmalige Führung hatte Alassane Pléa mit einem selber herausgeholten Foulpenalty besorgt. Hoffenheims Goalie Oliver Baumann musste sich nach drei gehaltenen Penaltys erstmals in dieser Saison vom Punkt geschlagen geben.

Der Schweizer Verteidiger Nico Elvedi war von Gerardo Seoane kurz nach einer Gelben Karte ausgewechselt worden. Goalie Jonas Omlin fehlt noch immer verletzt.

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim 2:1 (0:0)

Tore: 58. Pléa (Penalty) 1:0. 60. Weghorst 1:1. 80. Ngoumou 2:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi (bis 54./verwarnt), ohne Omlin (verletzt).

Elvedi muss gegen Hoffenheim angeschlagen raus. Bild: www.imago-images.de

Leipzig – Heidenheim 2:1

Leipzig hält den Kontakt zur Spitzengruppe nach einem erzitterten 2:1-Pflichtsieg gegen den Aufsteiger Heidenheim. Loïs Openda vom Punkt und Yussuf Poulsen kurz vor der Pause erzielten die Treffer für die Sachsen, die zumindest vorübergehend in der Tabelle auf Platz 4 springen. Für Heidenheim traf Benedikt Gimber kurz nach Wiederbeginn, mehr wollte dem Aufsteiger aber nicht gelingen.

RB Leipzig - Heidenheim 2:1 (2:1)

Tore: 29. Openda (Penalty) 1:0. 44. Poulsen 2:0. 45. Gimber 2:1.

Torschütze Poulsen lässt sich von den Teamkollegen feiern. Bild: www.imago-images.de

Bochum – Wolfsburg 3:1

Der VfL Bochum holte mit einem 3:1 gegen das auswärtsschwache Wolfsburg mit dem Schweizer Innenverteidiger Cédric Zesiger den ersten Heimsieg der Saison. Es ist auch der Lohn für die frühzeitige Vertragsverlängerung mit Coach Thomas Letsch bis 2026 – trotz Abstiegsgefahr.

Bochum - Wolfsburg 3:1 (2:1)

Tore: 19. Osterhage 1:0. 39. Bernardo 2:0. 45. Svanberg 2:1. 87. Antwi-Adjei 3:1.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (verletzt). Wolfsburg mit Zesiger.

Zesiger kommt gegen Bero zu spät, doch Torhüter Casteels ist zur Stelle. Bild: www.imago-images.de

Die Tabelle:

Premier League

Die Tabelle:

Serie A

Die Tabelle:

LaLiga

Die Tabelle:

Ligue 1

Die Tabelle:

