Internationaler Fussball: Die wichtigsten Tore vom Sonntag



Internationaler Fussball, die wichtigsten Spiele Bundesliga:

Augsburg – Hoffenheim 0:4 (0:1)

Gladbach – Bremen 18.30 Uhr

Premier League:

Everton – Arsenal 1:0 (1:0) FA Cup, Halbfinal:

Watford – Wolverhampton 17.00 Uhr Serie A:

Fiorentina – Frosinone 0:1 (0:0)

Cagliari – Ferrara 2:1 (1:1)

Udinese – Empoli 3:2 (0:0)

Inter Mailand – Bergamo 18.00 Uhr

Napoli – Genoa 20.30 Uhr

Ligue 1:

Toulouse – Nantes 1:0 (0:0)

Paris St-Germain – Strasbourg 21.00 Uhr Primera Division:

Getafe – Athletic Bilbao 1:0 (0:0)

Valladolid – Sevilla 16.15 Uhr​

Bild: EPA/EPA

Arsenal taucht bei Everton und Özil wirft Emery die Jacke nach – Kobel viermal machtlos

Premier League

Everton – Arsenal 1:0

Nach sechs Spielen in Folge ohne Niederlage muss Arsenal mal wieder als Verlierer vom Platz. Ohn den verletzten Granit Xhaka verlieren die «Gunners» beim FC Everton mit 0:1 und verpassen damit den Sprung auf Rang 3. Phil Jagielka bringt die «Toffees» bereits in der 10. Minute in Führung, anschliessend drückt Everton auf den zweiten Treffer, Arsenal bleibt über 90 Minuten mehr oder weniger harmlos.

bild: twitter

Der Frust bei den Arsenal-Spieler sitzt tief – vor allem bei einem: Mesut Özil wird in der 75. Minute durch Alex Iwobi ersetzt und wirft von der Bank seine Jacke wutentbrannt in Richtung von Trainer Ünai Emery. Das wird sicherlich noch zu reden geben.

Özils Jackenwurf gegen Emery: Ozil flings jacket 🧥😂#EVEARS pic.twitter.com/A3xtmG5qXJ — Ronan Carcosa (@yetifetus) 7. April 2019

Everton - Arsenal 1:0 (1:0)

39'400 Zuschauer.

Tor: 10. Jagielka 1:0.

Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (verletzt) und Lichtsteiner (Ersatz).

Die Tabellenspitze: bild: srf

Bundesliga

Augsburg – Hoffenheim 0:4

Der junge Schweizer Goalie Gregor Kobel verliert mit Augsburg gegen seine früheren Teamkollegen von Hoffenheim mit 0:4. An den Gegentreffern trifft in keine Schuld.

Der von Hoffenheim an Augsburg ausgeliehene Kobel verbringt einen unangenehmen Sonntagnachmittag gegen seine einstigen Mitspieler. Schon nach gut fünf Minuten geht Hoffenheim durch Andrej Kramaric in Führung. Zwischen der 61. und 82. Minute erhöht Ishak Belfodil mit drei Toren auf 4:0. Der algerische Stürmer hat in den letzten acht Partien neunmal getroffen und grossen Anteil daran, dass Hoffenheim nur einen Punkt hinter den Europacup-Plätzen liegt. Augsburg bleibt als Viertletzter mitten im Abstiegskampf.

Augsburg - Hoffenheim 0:4 (0:1)

27'552 Zuschauer.

Tore: 6. Kramaric 0:1. 61. Belfodil 0:2. 74. Belfodil 0:3. 82. Belfodil 0:4.

Bemerkungen: Augsburg mit Kobel.

Die Tabelle: bild: srf

Primera Division

Getafe – Athletic Bilbao 1:0

Getafe bleibt auf Kurs Richtung Champions League. Der in einem Madrider Vorort beheimatete Klub verteidigte mit einem 1:0-Sieg gegen Athletic Bilbao seinen Platz in den Top 4 der spanischen Meisterschaft. Dass Getafe ganz vorne mitmischt, ist eine faustdicke Überraschung. Der 55-jährige Trainer Pepe Bordalas, der den Grossteil seiner Karriere bei unterklassigen Vereinen verbracht hat, formte in seiner dritten Saison bei Getafe ein erstaunliches und für Spanien untypisches Team.

Mit eher destruktiver Taktik hält es deutlich besser dotierte Mannschaften wie Valencia oder Sevilla auf Distanz. Getafe, das in dieser Saison mit einem Budget von 40 Millionen Euro auskommt, konnte sich bislang erst zweimal für den Europacup qualifizieren. In der Champions League standen die Madrider bislang noch gar nie.

Die Tabellenspitze: bild: screenshot srf

(pre/sda)

