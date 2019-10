Sport

Fussball

Bayern hat sich als BVB verkleidet und verdaddelt eine Führung zum Remis



Bild: AP

Bayern hat sich als BVB verkleidet und verdaddelt eine Führung zum 2:2-Remis

Augsburg – Bayern 2:2

Die Nationalmannschaftspause tat Bayern München offenbar nicht gut. Aus dem Derby gegen Augsburg resultierte für den Meister ein 2:2-Remis, weil er sich doppelt überraschen liess.

Eigentlich erwies sich Augsburg nur während einer Halbzeit als Gradmesser für die Bayern. Euphorisiert durch einen perfekten Auftakt - Marco Richter erzielte für Augsburg nach 28 Sekunden den schnellsten Bundesliga-Treffer in dieser Saison - hielt das Team von Martin Schmidt die Partie bis zur Pause offen. Zwar glichen die Bayern bereits in der 14. Minute durch Robert Lewandowski aus, ein Klassenunterschied wurde allerdings erst nach der Pause ersichtlich.

Mit Serge Gnabrys sehenswertem Führungstreffer vier Minuten nach der Pause schien der Glaube bei Augsburg, bei dem die Schweizer Nationalspieler Stephan Lichtsteiner und Ruben Vargas durchspielten, allerdings entwichen zu sein. Obschon Schmidt seine Spieler nach der Pause immer wieder vehement dazu aufforderte, selber die Offensive zu suchen, fanden diese praktisch kein Mittel mehr, sich dem Druck der Bayern zu entziehen. Und wurden dafür noch belohnt. Eine der seltenen und die letzte Offensivaktion Augsburgs führte durch die beiden Joker Sergio Cordova und Alfred Finnbogason (92.) in der Nachspielzeit noch zum Remis, das ohne die Nachlässigkeit der Bayern im Abschluss nicht möglich gewesen wäre.

Augsburg - Bayern München 2:2 (1:1)

Tore: 1. Richter 1:0. 14. Lewandowski 1:1. 49. Gnabry 1:2. 91. Finnbogason 2:2. -

Bemerkung: Augsburg mit Lichtsteiner und Vargas. 11. Süle (Bayern) verletzt ausgeschieden. 39. Pfostenschuss Gnabry (Bayern).

Leipzig – Wolfsburg 1:1

Kevin Mbabu kommt beim VfL Wolfsburg zu seinem ersten Bundesliga-Spiel von Beginn an. Und der Schweizer macht beim Gegentor durch Timo Werner keine gute Figur. Immerhin sorgt Teamkollege Wout Weghorst dafür, dass die Wölfe immerhin einen Punkt aus Leipzig mitnehmen.

RB Leipzig - Wolfsburg 1:1 (0:0)

Tore: 54. Werner 1:0. 83. Weghorst 1:1.

Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Wolfsburg mit Mbabu und Steffen (ab 68.), ohne Mehmedi (verletzt). (sda)

Bremen – Hertha 1:1

Werder Bremen - Hertha Berlin 1:1 (1:0)

41'447 Zuschauer.

Tore: 7. Sargent 1:0. 70. Lukebakio 1:1. - Bemerkung: Werder Bremen ohne Lang (Ersatz).

Union – Freiburg 2:0

Aufsteiger Union Berlin kam beim 2:0 gegen den SC Freiburg zu seinem zweiten Sieg in der höchsten deutschen Spielklasse. Wie beim 3:1 Heimsieg in der 3. Runde gegen Borussia Dortmund ging Marius Bülter als Matchwinner für das Team von Urs Fischer aus der Partie. Der 26-Jährige, der beim ersten Sieg gegen den BVB doppelt getroffen hatte und seither wie Union ohne Erfolgserlebnis geblieben war, traf in der 1. Minute mit einem sehenswerten Weitschuss zur frühen Führung der Hauptstädter.

Sechs Minuten vor Schluss entschied der Däne Marcus Ingvartsen die Partie für das Heimteam vorzeitig. Erneut fand ein schöner Weitschuss den Weg in das Freiburger Tor.

Union Berlin - SC Freiburg 2:0 (1:0)

Tore: 1. Bülter 1:0. 84. Ingvartsen 2:0.

Düsseldorf – Mainz 1:0

Keinen guten Nachmittag erlebte Edimilson Fernandes mit Mainz 05 in Düsseldorf. Nur Sekunden vor der Pause wurde der 23-jährige Schweizer Internationale aufgrund seiner zweiten Gelben Karte innerhalb von einer Viertelstunde vom Platz verwiesen. Der Mittelfeldspieler hatte seinen Gegenspieler beim Versuch den Ball zu klären am Kopf getroffen. Bis zur 82. Minute verteidigten sich die Mainzer in Unterzahl erfolgreich, dann nutze Rouwen Hennings die schwindenden Kräfte zu Gunsten des Heimteams aus.

Fortuna Düsseldorf - Mainz 05 1:0 (0:0)

Tor: 82. Hennigns 1:0. -

Bemerkung: Mainz 05 mit Edimilson. 45. Gelb Rote Karte gegen Edimilson.

Die Tabelle

(zap/sda)

Abonniere unseren Newsletter