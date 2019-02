Sport

Fussball

Leipzig und Augsburg dank Mini-Siegen im Pokal-Viertelfinale



DFB-Pokal, Achtelfinals Holstein Kiel – Augsburg 0:1 (0:0)

Leipzig – Wolfsburg 1:0 (1:0)

Hertha – Bayern 20:45 Uhr

Schalke – Düsseldorf 20:45 Uhr

Leipzig – Wolfsburg 1:0

Leipzig hat sich im siebten Anlauf erstmals für die Viertelfinals im deutschen Cup qualifiziert. Die Mannschaft von Ralf Rangnick setzte sich ohne den Schweizer Goalie Yvon Mvogo daheim gegen Wolfsburg mit 1:0 durch. Das einzige Tor im nur halbvollen Stadion gelang dem ehemaligen Sittener Cunha schon in der 9. Minute.

Eine der besten Ausgleichschancen der Wolfsburger erspielte sich Renato Steffen. Der Aargauer scheiterte in der 15. Minute nach einem schönen Vorstoss über die rechte Seite am ungarischen Goalie Peter Gulasci. Admir Mehmedi, der zweite Schweizer bei Wolfsburg, fehlte weiterhin verletzt.

RB Leipzig - Wolfsburg 1:0 (1:0)

21'135 Zuschauer. -

Tor: 9. Cunha 1:0. -

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Wolfsburg mit Steffen, ohne Mehmedi (verletzt). (sda)

Holstein Kiel – Augsburg 0:1

Nachdem an Dienstag beide Duelle zwischen Erst- und Zweitligisten an den Unterklassigen gegangen waren, setzte sich am Mittwoch bei Augsburg gegen Holstein Kiel der Favorit durch. Die Augsburger mit Gregor Kobel im Tor gewannen dank einem Treffer in der 85. Minute 1:0.

Holstein Kiel - Augsburg 0:1 (0:0)

11'198 Zuschauer. -

Tor: 85. Gregoritsch 0:1.-

Bemerkungen: Augsburg mit Kobel.

(zap/sda)

