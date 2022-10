Inter schlägt Salernitana ohne Probleme

Lautaro Martinez brachte Inter mit seinem Treffer auf die Siegerstrasse. Bild: keystone

Serie A

Inter – Salernitana 2:0

Nach dem spektakulären 3:3 gegen den FC Barcelona hiess der Gegner im Liga-Alltag für die Mailänder: US Salernitana. Inter liess nichts anbrennen und ging bereits in der Anfangsphase durch einen Treffer von Lautaro Martinez in Führung. Im Anschluss verpassten es die Mailänder die Führung auszubauen. Ehe Barella nach knapp einer Stunde doch noch das 2:0 für Inter erzielen konnte.

Die beiden Torschüten unter sich Martinez (links) und Barella (rechts. Bild: keystone

Inter Mailand – US Salernitana 2:0 (1:0)

Tore: 14. Martinez 1:0. 58. Barella 2:0.



