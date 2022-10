Lautaro Martinez brachte Inter mit seinem Treffer auf die Siegerstrasse. Bild: keystone

Real gewinnt den Clasico– Arsenal bleibt an der Spitze der Premier League

Premier League

Aston Villa – Chelsea 0:2

Mason Mount sichert dem FC Chelsea mit seinem Doppelpack dem FC Chelsea den Sieg. Bereits früh im Spiel profitierte der englische Nationalspieler von einem Fehler in der Abwehr von Aston Villa und brachte die «Blues» in Führung. In der zweiten Halbzeit liess er dann noch einen weiteren Treffer folgen.

Aston Villa - Chelsea 0:2 (0:1).

Tore: 6. Mount 0:1. 65. Mount 0:2.

Bemerkungen: Chelsea ohne Zakaria (Ersatz).

ManUtd – Newcastle 0:0

Manchester United gelingt es nicht vor heimischer Kulisse gegen Newcastle zu gewinnen. Bei den «Red Devils» stand zwar Cristiano Ronaldo das erste Mal in der Liga in dieser Saison in der Startelf, doch auch CR7 konnte das Unentschieden seines Teams nicht verhindern.

Manchester United - Newcastle 0:0.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär (bis 90.)

Leeds – Arsenal 0:1

Nachdem die Partie wegen technischer Probleme erst mit einer vierzig minütigen Verspätung angepfiffen werden konnte, gelang es Arsenal trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren. Die «Gunners» fahren in Leeds dank eines Treffers von Bukayo Saka einen klassischen Arbeitssieg ein. Bei Leeds vergab Patrick Bamford nach etwas mehr als einer Stunde die grosse Chance auf den Ausgleich. Doch er konnte seinen Penalty nicht verwandeln.

Leeds United - Arsenal 0:1 (0:1).

Tore: 35. Saka 0:1.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. Spiel für ca. 40 Minuten wegen technischer Probleme unterbrochen. 64. Bamford (Leeds) verschiesst Penalty.

Tabelle:

Serie A

Inter – Salernitana 2:0

Nach dem spektakulären 3:3 gegen den FC Barcelona hiess der Gegner im Liga-Alltag für die Mailänder: US Salernitana. Inter liess nichts anbrennen und ging bereits in der Anfangsphase durch einen Treffer von Lautaro Martinez in Führung. Im Anschluss verpassten es die Mailänder die Führung auszubauen. Ehe Barella nach knapp einer Stunde doch noch das 2:0 für Inter erzielen konnte.

Die beiden Torschüten unter sich Martinez (links) und Barella (rechts. Bild: keystone

Inter Mailand – US Salernitana 2:0 (1:0)

Tore: 14. Martinez 1:0. 58. Barella 2:0.



Lazio – Udinese 0:0

Keine Tore gab es im Kampf ums internationale Geschäft. Die beiden Verfolger, des Spitzenduos Atalanta und Neapel, Lazio und Udinese trennen sich torlos 0:0 Unentschieden.

Lazio – Udinese 0:0.

Tore: keine​

Spezia – Cremonese 2:2

Charles Pickel hat in seinem neunten Einsatz für Cremonese sein erstes Tor in der Serie A erzielt. Der 25-jährige Solothurner traf in der 52. Minute zum 2:2-Ausgleich für den Aufsteiger und wurde sechs Minuten später ausgewechselt. Weitere Tore fielen nicht mehr. Es war in der 10. Runde das vierte Unentschieden für Cremonese, auf den ersten Sieg wartet das Team noch.

Spezia - Cremonese 2:2 (2:1).

Tore: 2. Dessers 0:1. 19. Nzola 1:1. 22. Holm 2:1. 52. Pickel 2:2.

Bemerkungen: Cremonese mit Pickel (bis 58.).

Pickel trifft für Cremonese. Video: streamja

Ligue 1

Auxerre – Nizza 1:1

Das Team von Lucien Favre verpasst den Sieg gegen Auxerre. Nach 20. Minuten brachte Delort die Gäste in Führung, doch noch vor Pause glichen die Hausherren durch Da Costa zum 1:1 aus. Im weiteren Spielverlauf sollten keine Treffer mehr fallen.

Auxerre - Nice 1:1 (1:1).

Tore: 20. Delort 0:1. 42. Da Costa 1:1.

Bemerkungen: Nice mit Lotomba (bis 84.).

Rennes – Lyon 3:2

Lyon musste sich in Rennes trotz eines Doppelpacks von Lacazette mit 3:2 geschlagen geben. Die Tore für Rennes erzielten zwei ehemalige Spieler von Olympique Lyon, Terrier traf ebenfalls doppelt und Gouiri sorgte für die zwischenzeitliche 2:1 Führung für die Hausherren.

Rennes – Lyon 3:2 (1:1)

Tore: 23. Lacazette 0:1. 38. Terrier 1:1. 47. Gouiri 2:1. 72. Lacazette 2:2. 77. Terrier 3:2.



Troyes – AC Ajaccio 1:1

Troyes und Ajaccio trennen sich Kampf um den Klassenerhalt 1:1. Ajaccio kam erst kurz vor Schluss durch El Idrissy zum Ausgleich. In der ersten Hälfte vergaben die Gäste, bei denen Kevin Spadanuda zur Pause eingewechselt wurde, gar noch einen Penalty.

Troyes - Ajaccio 1:1 (0:0).

Tore: 76. Porozo 1:0. 88. El Idrissy 1:1.

Bemerkungen: Ajaccio mit Spadanuda (ab 46.).

La Liga

Real Madrid – Barcelona 3:1

Nächste Enttäuschung für Barcelona: Nachdem das Team am Mittwoch die wohl letzte Chance auf ein Weiterkommen in der Champions League verpasst hatte, verlor es am Sonntag auch das Spitzenspiel in der Meisterschaft. Im Clasico gegen das bis dahin punktgleiche Real Madrid setzte es eine 1:3-Niederlage.

Karim Benzema brachte die Königlichen bereits in der 12. Minute in Führung, Federico Valverde erhöhte zehn Minuten vor der Pause auf 2:0. Von Barcelona kam lange wenig, erst im Verlauf der zweiten Halbzeit drehten die Gäste auf und hatten in der 73. Minute etwas Pech, dass ihnen ein Penalty verwehrt wurde. Diesen gab es in der Nachspielzeit für das Heimteam. Rodrygo stellte den alten Abstand wieder her, nachdem Barça in der 83. Minute durch Ferran Torres der Anschluss gelungen war.

Es war im 185. Meisterschafts-Clásico der 77. Sieg für Real. Barcelona steht bei 73 Erfolgen, 35 Mal trennten sich die Teams unentschieden.

Real Madrid - Barcelona 3:1 (2:0).

Tore: 12. Benzema 1:0. 35. Valverde 2:0. 83. Torres 2:1. 91. Rodrygo (Foulpenalty) 3:1.