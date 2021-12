Ziemlich garstig ist es heute Abend in Bergamo, wo Atalanta auf Villarreal trifft. Bild: keystone

Juve ist Gruppensieger – dank Zenit-Hammer gegen Chelsea in der Nachspielzeit

Gruppe H

Zenit St.Petersburg – Chelsea 3:3

Titelverteidiger Chelsea stand kurz davor, die Gruppe für sich zu entscheiden. Nach früher Führung in der 2. Minute und zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand führten die «Blues» bis in die 94. Minute mit 3:2. Doch dann gelang Alexander Jerochin mit einem Traumtor der Ausgleich zum 3:3 – womit Juventus aus der Ferne «mille grazie» in Richtung St.Petersburg rief und sich den Gruppensieg holte. Chelsea ist als Zweiter ebenfalls in den Achtelfinals, für Zenit geht es im Frühling in der Europa League weiter.

Zenit St. Petersburg - Chelsea 3:3 (2:1)

SR Gözübüyük (NED). - Tore: 2. Werner 0:1. 38. Claudinho 1:1. 41. Azmoun 2:1. 62. Lukaku 2:2. 85. Werner 2:3. 94. Jerochin 3:3. - Bemerkungen: Chelsea ohne Kanté, Chilwell, Jorginho, Chalobah (alle verletzt) und Kovacic (krank).

Juventus Turin – Malmö 1:0

Juventus Turin - Malmö 1:0 (1:0)

SR Peljto (BIH). - Tor: 18. Kean 1:0. - Bemerkungen: Juventus Turin ohne Chiesa, Ramsey, Pellegrini, Danilo, McKennie und Kulusevski (alle verletzt). (ram/sda)