Kevin-Prince Boatengs Rap hat Sommerhit-Potenzial und ein Pferd im Video



Kevin-Prince Boateng haut neuen Rapsong raus – aber was macht das Pferd da eigentlich?

Kevin-Prince Boateng ist ja eigentlich Profi-Fussballer, doch auch leidenschaftlicher Musiker. Deswegen nutzt er die Sommerpause, um seine musikalische Karriere voranzupeitschen. Nach seinem Rap-Debüt im vergangenen Jahr werden seine Fans auch in dieser Sommerpause nicht enttäuscht.

In der Nacht von Donnerstag auf heute lud er unter dem Künstlernamen «Prin$$ Boateng» seinen neuesten Song samt Musikvideo auf YouTube hoch: «Bella Vita» heisst das Stück, Ty Elliot ist sein Feature.

Und so tönt Boatengs neuster Track: Video: YouTube/Kevin Prince Boateng

Untermalt von Sommerhit-Trash-Beats sieht man Boateng zusammen mit Rapper Ty Elliot abwechselnd in einer Wüste und an einem von rotem Rasen umringten Pool tanzen. Dazwischen tauchen immer wieder hüftkreisende Frauen und ein weisses Pferd auf. Es gibt Drinks, Grillfleisch, eine Szene im Motorboot und einen etwas hölzern klingenden Rap von Prince Boateng. Es ist also ein Rapvideo, welches vor Rapvideo-Klischees nur so strotzt.

«Bella Vita» hat alles zu bieten, wonach nie jemand gefragt hat und trotzdem hat der Song das Zeug zum Sommerhit-Ohrwurm. Auch die ersten Kommentare unter dem Video sind durchweg positiv.

Boa Boa Boa Teng Teng Teng! Video: YouTube/LiveBloopers

Ob wir Boateng bald nur noch in Musikvideos statt auf dem Platz sehen, ist indes noch nicht ganz klar: Boateng war in der Winterpause vom italienischen Verein US Sassuolo Calcio an den FC Barcelona bis zum Saisonende ausgeliehen worden. Barcelona hätte acht Millionen Euro bezahlen müssen, um Boateng fest zu verpflichten, doch auf Instagram verkündete der Prince schon seinen Abschied aus Barcelona an. Dass er in der kommenden Saison wieder für Sassuolo aufläuft, ist trotz seines Vertrags bis 2021 nicht sicher.

Vielleicht nimmt der Stürmer das bislang gute Feedback seiner Fans zum Anlass, die Fussballschuhe endgültig an den Nagel zu hängen und stattdessen die Charts zu erobern. (kre)

