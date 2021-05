Benzema ist nach 6 Jahren wieder dabei – der Weltmeister stellt sein EM-Kader vor

Fliegender Wechsel

Mirco Müller für sechs Jahre zu Lugano +++ Ryan Lasch geht zurück nach Schweden

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2021/22. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Mirco Müller kehrt nach fast einem Jahrzehnt im Ausland in die Schweiz zurück. Der 26-jährige Verteidiger unterschrieb beim HC Lugano einen Vertrag für sechs Jahre. Zuletzt hatte der Zürcher seit letztem Februar in Schweden für Leksands IF gespielt.

Müller stammt aus der Junioren-Abteilung des EHC Winterthur und absolvierte in der Schweiz eine Saison in der höchsten Liga. 2011/12 kam er für die Kloten Flyers im Alter von 17 Jahren zu sieben Einsätzen. Danach folgten Engagements in …