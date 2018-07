Sport

Fussball

Neymar spricht erstmals über seine Theatralik an der WM



Bild: EPA/EPA

«Manchmal übertreibe ich» – Neymar spricht erstmals über seine WM-Theatralik

«Ich habe Zeit gebraucht, um in den Spiegel zu schauen»: Erstmals hat sich Neymar zur Kritik an seinen Auftritten bei der WM geäussert – stilecht in einem pathetisch inszenierten Video eines Sponsors.

Ein Artikel von

Der zigfach über den Rasen rollende Neymar war vielleicht DAS Bild der WM in Russland. Brasiliens Superstar spielte zwar gut; in Erinnerung blieben aber nicht seine Tricks und Tore, sondern seine übertriebenen Reaktionen auf Fouls. Nun hat sich der Fussball-Superstar zum ersten Mal nach dem Turnier zu den Vorwürfen geäussert.

«Manchmal übertreibe ich, aber die Wahrheit ist: Ich leide auf dem Spielfeld», sagte der Angreifer im Video eines Sponsors, das am Sonntag auf mehreren brasilianischen TV-Kanälen ausgestrahlt wurde.

Neymars Statement im Wortlaut: «Stollen an den Schienbeinen, ein Schlag in die Wirbelsäule, ein Tritt auf den Fuss. Ihr denkt vielleicht, dass ich zu theatralisch reagiere. Manchmal tue ich das. Aber die Wahrheit ist: Ich leide auf dem Spielfeld.



Ihr habt keine Ahnung, was ich ausserhalb des Platzes durchmache. Wenn ich nicht mit den Medien spreche, dann nicht, weil ich nur gerne gewinne, sondern weil ich immer noch nicht weiss, wie ich euch enttäuschen konnte. Wenn ich mich daneben benehme, dann nicht, weil ich ein verwöhntes Kind bin, sondern weil ich immer noch nicht gelernt habe, mit meinen Frustrationen umzugehen.



Da ist immer noch ein Junge in mir. Manchmal verzaubert er die Welt, dann kotzt er alle an. Mein Kampf ist es, diesen Jungen am Leben zu erhalten. Aber in mir, nicht auf dem Platz. Ihr denkt vielleicht, dass ich zu oft gefallen bin, aber die Realität ist, dass ich nicht gefallen bin. Ich bin zusammengebrochen. Und das tut mehr weh als jeder Tritt auf deinen gerade operierten Knöchel tritt.



Ich habe lange gebraucht, um Eure Kritik zu akzeptieren, um in den Spiegel zu schauen und ein neuer Mann zu werden. Jetzt bin ich hier mit offenem Herzen. Ich bin gefallen. Aber nur wer fällt, kann wieder aufstehen. Ihr könnt weiter mit Steinen nach mir werfen. Oder ihr werft diese Steine weg und helft mir aufzustehen. Denn wenn ich aufstehe, steht das ganze Land mit mir auf.»



Während und nach der WM war Neymar auch in Brasilien heftig kritisiert worden. Die Vorwürfe: er falle zu leicht, neige zu Schauspieleinlagen. Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio sprach nach der Pleite seines Teams gegen Brasilien von einer «Schande für den Fussball», ohne dabei Neymars Namen zu erwähnen.

Allerdings wurde Neymar tatsächlich viel häufiger gefoult als andere Spieler: 5,2 Mal pro Partie wurde er unfair angegangen, das war der Spitzenwert der WM. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen führte er Brasilien in den Viertelfinal, wo die «Seleção» an Belgien scheiterte.

Neymar versicherte in dem in Schwarz und Weiss gehaltenen, voller Pathos inszenierten Video, er habe sich geändert. «Ich habe lange gebraucht, um Eure Kritik zu akzeptieren, um in den Spiegel zu schauen und ein neuer Mann zu werden». Er sei gefallen, «aber nur wer fällt, kann wieder aufstehen». Er forderte die Fans auf, ihn wieder zu unterstützen. «Ihr könnt weiter Steine auf mich werfen, oder ihr werft diese Steine weg und helft mir, aufzustehen.»

Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.#umnovohomemtododia



Assista o vídeo na íntegra: https://t.co/GKvLfqOIbB pic.twitter.com/3EFBx68zL8 — Neymar Jr (@neymarjr) 30. Juli 2018

Neymar begründete seine Reaktionen mit seinem Unvermögen, mit Niederlagen umzugehen: Er habe noch nicht gelernt, wie es sei, frustriert zu sein oder das Publikum zu enttäuschen. Er kämpfe darum, «den Jungen in mir am Leben zu erhalten». (pre/mon/sid)

Weil Neymar so schön fliegt, es die watson-Bauernregeln gibt

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare