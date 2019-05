Sport

So schafft es dein Team heute Abend noch auf Rang 3 der Super League



Super League, letzte Runde YB – Luzern 19.00 Basel – Xamax 19.00 Lugano – GC 19.00 Sion – Thun 19.00 Zürich – St.Gallen 19.00

So schafft es dein Team heute Abend noch auf Rang 3 der Super League

Meistertitel und Rang 2 sind schon länger vergeben, an YB und an den FC Basel. Absteigen muss der ruhmreiche Rekordmeister GC und in die Barrage kommt Aufsteiger Xamax.

Doch wer wird Dritter der Super League? Der Platz ist begehrt, weil er dank Basels Cupsieg zur direkten Europa-League-Qualifikation führt. Und so zu Einnahmen von mindestens vier bis sechs Millionen Franken.

Die Tabelle vor der letzten Runde:

Luzern scheint die besten Karten zu haben. Aber das ist ein Trugschluss. Denn die Innerschweizer müssen nach Bern, während der erste Verfolger Lugano zuhause das inferiore GC empfängt, das seit sage und schreibe 20 Spielen nicht mehr gewonnen hat.

Die Abschlussplatzierungen 4 und 5 berechtigen zur Teilnahme an der Qualifikation für die Europa League. Wichtig: Sion kann wegen einer UEFA-Sanktion nächste Saison nicht europäisch spielen. Belegen die Walliser einen der Europacup-Plätze, rückt automatisch der nächstbessere Klub nach.

Die Szenarien, welche eintreffen müssen, um Rang 3 zu erreichen:

Luzern holt Rang 3 …

… mit einem Sieg gegen YB.

… mit einem Unentschieden, wenn weder Lugano noch St.Gallen gewinnt.

… mit einer Niederlage, wenn auch Lugano verliert, wenn St.Gallen und Thun höchstens unentschieden spielen und wenn Zürich bei einem Sieg keine 9 Tore für die Tordifferenz aufholt.

Bild: KEYSTONE

Lugano holt Rang 3 …

… mit einem Sieg gegen GC, wenn Luzern bei YB nicht gewinnt.

… mit einem Unentschieden gegen GC, wenn Luzern bei YB verliert.

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

St.Gallen holt Rang 3 …

… mit einem Sieg «in normaler Höhe» in Zürich, wenn Luzern und Lugano nicht gewinnen.

… mit einem Sieg mit elf Toren Differenz, wenn Lugano mit einem Tor Differenz gewinnt und Luzern nicht gewinnt.

Bild: KEYSTONE

Thun holt Rang 3 …

… mit einem Sieg in Sion, wenn Luzern, Lugano und St.Gallen verlieren.

… mit einem Sieg mit drei Toren Differenz, wenn Luzern verliert und wenn St.Gallen und Lugano höchstens unentschieden spielen.



Bild: KEYSTONE

Zürich holt Rang 3 …

… mit einem Sieg mit zehn Toren Differenz gegen St.Gallen, wenn Luzern verliert und Lugano und Thun höchstens unentschieden spielen.

Bild: EPA/KEYSTONE

Es sind noch mehr Szenarien denkbar. Aber die sind noch abwegiger als ein 10:0-Heimsieg des FCZ gegen St.Gallen, deshalb führen wir sie nicht auf.

Wir wissen, dass YB sich mit einem Heimsieg von seinen Fans verabschieden will und es Luzern deshalb schwer hat, in Bern zu punkten. Und wir wissen, wie unsäglich schlecht GC ist, was Lugano ausnutzen will. Ohne Anwendung mathematischer Formeln, aber mit viel Erfahrung und Bauchgefühl lässt uns dieses Wissen die Chancen, Platz 3 zu erreichen, so verteilen:

Soweit unsere Einschätzung – was denkst du?

Umfrage Wer holt sich Rang 3? Luzern

Lugano

St.Gallen

Thun

Zürich

Abstimmen 2 Luzern 0%

Lugano 0%

St.Gallen 0%

Thun 0%

Zürich 0%

