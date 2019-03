Sport

Fussball

FA Cup: Agüero bewahrt ManCity vor Blamage



Fussball in England FA Cup, Viertelfinals: Watford – Crystal Palace 2:1 (1:0)

Swansea – ManCity 2:3 (2:0)

Wolverhampton – ManUnited 20.55 Uhr Premier League, 31. Runde: Bournemouth – Newcastle 2:2 (0:1)

West Ham – Huddersfield 4:3 (1:2)

Burnley – Leicester 1:2 (1:1)

Bild: AP/PA

Agüero bewahrt ManCity vor Cup-Blamage – Newcastle holt in letzter Sekunde einen Punkt

Swansea – ManCity 2:3

Manchester City hat im Viertelfinal des FA-Cups eine Blamage gerade noch abgewendet. Beim Zweitligisten Swansea City kommt der Tabellenführer der Premier League zu einem hart erkämpften 3:2-Erfolg.

Matt Grimes und Bersant Celina bringen den Aussenseiter bis zur 30. Minute mit 2:0 in Führung. Bernardo Silva gelingt erst in der 69. Minute der Anschlusstreffer. Ein unglückliches Eigentor von Swansea-Keeper Kristoffer Nordfeldt nach Elfmeter-Fehlschuss des eingewechselten Sergio Agüero sorgt in der 78. Minute für den Ausgleich. Der Argentinier stellt dann zwei Minuten vor dem Ende das Weiterkommen der «Citizens» sicher.

Bournemouth – Newcastle 2:2

Ohne den gelb-gesperrten Fabian Schär holt Newcastle United in der Premier League bei Bournemouth einen glücklichen Punkt. Erst ist der 94. Minute trifft Matt Richie für die «Magpies» zum 2:2-Ausgleich. Kurz vor der Pause war das Team von Rafael Benitez durch Salomon Rondon mit 1:0 in Führung gegangen, Bournemouth drehte das Geschehen dank eine Doppelpacks von Joshua King zwischenzeitlich.

Die Tabelle

bild: screenshot srf

