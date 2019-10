Sport

Fussball

Champions League: Die wichtigsten und schönsten Tore des Abends



Bild: EPA

Dortmund gewinnt dank Hakimis Doppelpack gegen Slavia Prag – Napoli nur mit Remis bei Genk

Borussia Dortmund findet nach drei sieglosen Spielen in Folge am zweiten Spieltag der Champions League als Gast bei Slavia Prag zum Erfolg zurück. Vollends überzeugen kann der BVB beim 2:0 aber nicht.

Gruppe E

Genk – Napoli 0:0

Nach dem überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen den FC Liverpool muss sich Napoli bei Genk mit einem torlosen Remis begnügen.

Genk - Napoli 0:0

SR Kovacs (ROU).

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (33. Malcuit); Allan, Ruiz, Elmas (58. Mertens); Callejon, Milik (72. Llorente), Lozano. (sda)

Gruppe F

Slavia Prag – Dortmund 0:2

Lucien Favre gilt als Trainer, der selbst bei vermeintlich makellosen Auftritten seiner Equipe Verbesserungspotenzial ausmacht. So blieben dem 61-jährigen Waadtländer beim 2:0-Auswärtssieg in Prag die Schwächen seiner Borussia sicher nicht verborgen – vielmehr waren sie auch für weniger perfektionistisch veranlagte Beobachter augenfällig. In der Offensive fehlte es Gelbschwarz mit Ausnahme von Doppeltorschütze Achraf Hakimi an Effizienz, die Abwehr präsentierte sich einmal mehr nicht immer sattelfest.

Dass mit Hakimi ein nomineller Aussenverteidiger für die Dortmunder Tore in der 35. respektive 89. Minute sorgte, war von symbolischem Wert. Seinen Offensivkollegen, allen voran dem englischen Youngster Jadon Sancho, fehlte es aus aussichtsreichsten Positionen an Kaltblütigkeit. Nach einer guten halben Stunde sorgte also der 20-jährige Marokkaner in Anschluss an einen BVB-Konter im Alleingang für das 1:0, zwei Minuten vor Schluss nutzte Hakimi erneut einen raschen Gegenstoss zum 2:0. Mit seinem Tor zum 1:0 beendete er zudem die 307 Minuten dauernde Torflaute des BVB in der Champions League.

Vor und zwischen den beiden Toren von Hakimi war der BVB aber auch immer Mal wieder auf die Dienste von Goalie Roman Bürki angewiesen. So rettete der 28-jährige Schweizer nach 20 Minuten und 52 Minuten jeweils gegen den alleine auf ihn zulaufenden Slavia-Angreifer, nach 24 Minuten lenkte er einen auf den ersten Pfosten gezogenen Freistoss von Nicolae Stanciu am Pfosten vorbei.

Slavia Prag - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

19'370 Zuschauer. - SR Kuipers (NED). -

Tore: 35. Hakimi 0:1. 89. Hakimi 0:2.

Borussia Dortmund: Bürki; Hakimi (90. Zagadou), Akanji, Hummels, Piszczek; Witsel, Delaney; Sancho (74. Hazard), Brandt (92. Götze), Guerreiro; Reus.

Bemerkungen: Dortmund ohne Alcacer, Schulz (beide verletzt) und Hitz (Ersatz). (sda)

Gruppe G

Gruppe H

