WM-Qualifikation: Die Türkei startet mit einem Sieg gegen die Niederlande



Qualifikation für die WM 2022, ausgewählte Partien:

Oranje-Fehlstart in die WM-Quali – die Türkei landet gleich einen Big Point

Gruppe G

Türkei – Niederlande 4:2

Da kommt an der EM im Sommer etwas auf die Schweiz zu. Die Türkei, zum Abschluss der Vorrunde der Gegner der Nati, feierte in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar einen Heimsieg gegen den Gruppenfavoriten Niederlande.

Der 35-jährige Burak Yilmaz war in Istanbul die grosse Figur. Mit einem abgelenkten Schuss brachte er die Türkei nach einer Viertelstunde in Front. Bitter für die Niederländer, die unmittelbar vor dem Konter vergeblich auf einen Handspenalty hofften.

Den Elfmeter gab es 20 Minuten später auf der anderen Seite nach einem Foul. Der türkische Kapitän Yilmaz, Mittelstürmer von Ligue-1-Co-Leader LOSC Lille, verwandelte ihn mit einem strammen Schuss.

Kaum war die Partie nach der Halbzeitpause wieder im Gang, erhöhte Hakan Calhanoglu für die Türken. Der Mittelfeld-Star der AC Milan traf aus der Distanz zum 3:0.

Doch die Elftal steckte nicht auf. Erst traf Davy Klaassen nach einer Ballannahme im Stile des grossen Dennis Bergkamp, keine zwei Minuten später doppelte Luuk de Jong nach.

Doch die niederländische Hoffnung, doch noch zu punkten, währte nicht lange. Denn die Schlusspointe gehörte erneut Burak Yilmaz: Mit einem herrlichen Freistoss traf er zum dritten Mal an diesem Abend.

Türkei - Niederlande 4:2 (2:0)

Istanbul. - SR Oliver (ENG). - Tore: 15. Yilmaz 1:0. 34. Yilmaz (Foulpenalty) 2:0. 46. Calhanoglu 3:0. 75. Klaasen 3:1. 76. De Jong 3:2. 81. Yilmaz 4:2. - Bemerkungen: 94. Cakir (Türkei) hält Penalty von Depay.

20.45 Uhr: Gibraltar – Norwegen

20.45 Uhr: Lettland – Montenegro



Gruppe A

20.45 Uhr: Portugal – Aserbaidschan

20.45 Uhr: Serbien – Irland

Gruppe D

20.45 Uhr: Frankreich – Ukraine

20.45 Uhr: Finnland – Bosnien-Herzegowina​

Gruppe E

20.45 Uhr: Estland – Tschechien

20.45 Uhr: Belgien – Wales​

Gruppe H

20.45 Uhr: Slowenien – Kroatien

20.45 Uhr: Zypern – Slowakei

20.45 Uhr: Malta – Russland​

Die Schweizer Nati spielt am Donnerstag in Bulgarien:

