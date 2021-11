Der Ballermann von Amsterdam: Sébastien Haller. Bild: keystone

Haller-luja: Ajax gewinnt auch das fünfte Spiel – Inter siegt dank Dzeko

Gruppe C

Besiktas – Ajax Amsterdam 1:2

Fünf Spiele, fünf Siege: Schon jetzt ist klar, dass Ajax Amsterdam die Gruppe gewinnen wird. Gegen Besiktas war, wieder einmal in der Königsklasse, der Franzose Sébastien Haller die grosse Figur. Der Stürmer traf in Istanbul nach einem Rückstand doppelt, womit er nun in seinen ersten fünf Champions-League-Spielen neun Tore erzielte – das schaffte vor Haller noch keiner.

1:0 Besiktas: Rachid Ghezzal (22.). Video: streamja

1:2 Ajax: Sébastien Haller (69.). Video: streamja

SR Peljto (BIH). - Tore: 22. Ghezzal (Foulpenalty) 1:0. 54. Haller 1:1. 69. Haller 1:2.

Gruppe D

Inter Mailand – Schachtar Donezk 2:0

Der italienische Meister hat im erwarteten Fernduell um den Gruppensieg mit Real Madrid vorgelegt. Der 35-jährige Bosnier Edin Dzeko war im San Siro der Matchwinner, der gegen die damit ausgeschiedenen Ukrainer innert sechs Minuten beide Tore zum 2:0-Sieg von Inter erzielte. Sollte Real im Abendspiel gegen Sheriff Tiraspol gewinnen, sind die zwei Gruppenfavoriten in den Achtelfinals.

1:0 Inter: Edin Dzeko (61.). Video: streamja

SR Hategan (ROU). - Tore: 61. Dzeko 1:0. 67. Dzeko 2:0.

(ram/sda)