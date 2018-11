«Keine Blamage, nur eine unnötige Niederlage» – so redet Petkovic die Katar-Pleite schön

Die Schweizer Nationalmannschaft hat sich im Testspiel in Lugano gegen Katar bis auf die Knochen blamiert. Das Team von Vladimir Petkovic verliert gegen die Nummer 96 der Welt 0:1 – für den Trainer keine Blamage, nur eine unnötige Niederlage.

Keine Frage: Die Schweiz bot im Stadio Cornaredo vor nur 4170 Zuschauern auf dem schwierig bespielbaren Terrain eine blamable Leistung. Zwar verzeichnete die Nati nach der Pause ein deutliches Chancenplus und traf zweimal nur die Torumrandung, in der Defensive trat der WM-Achtelfinalist zu nonchalant auf, in der Offensive fehlte der letzte Wille und die Durschlagskraft.

Das einzige Tor des Abends schoss Akram Afif in der 86. Minute, als er alleine auf Torhüter Yvon Mvogo zulief, den Keeper ausspielte und zum 1:0 für den krassen Aussenseiter traf.

Natürlich darf die Partie gegen den WM-Gastgeber von 2022 nicht überbewertet werden, doch die Schweizer spielten phasenweise unterirdisch. Die Spieler gingen nach dem Schlusspfiff dann auch hart mit sich und der Mannschaft ins Gericht. Trainer Vladimir Petkovic sah es nicht ganz so drastisch und tat die Niederlage als «Betriebsunfall» ab. Immerhin nahm er die Schuld wegen der experimentellen Aufstellung auch auf sich.

«Ich habe keine Erklärung für diese Leistung. Das brauche ich auch nicht. Es ist klar, dass wir das hätten besser machen müssen. Die erste Halbzeit war sehr schlecht, die zweite ein bisschen besser. Der Gegner hat diesen Sieg aber sicher nicht gestohlen. Um besser ins Spiel zu kommen, hätten wir etwas mehr Emotionen zeigen sollen. Uns hat von Anfang an die Sicherheit im Passspiel gefehlt, auch wegen den Platzes. Beim Gegentor fehlt die letzte Konsequenz. Wenn wir im Kopf bereit gewesen wären, wäre das nicht passiert. Jedes Spiel mit dem Nationalteam sollte ein Highlight sein. Aber manchmal passiert es, dass man mental nicht bereit ist. Deshalb bin ich der Mannschaft nicht böse. Ich kann den Neuen keinen Vorwurf machen. Aber die Mischung hat nicht gestimmt. Vielleicht hätte ich eine andere Aufstellung wählen sollen. Wir haben definitiv zu wenig gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen. Das müssen wir analysieren, aber nur kurz. Ab Morgen müssen wir nach vorne schauen, auf das Spiel vom Sonntag gegen Belgien. Ich glaube nicht, dass das eine Blamage ist. Es ist sicherlich eine unnötige Niederlage, gegen einen Gegner, den wir schlagen müssten. Jeder von uns weiss, dass das nicht gut war. Darüber müssen wir auch nicht lange sprechen. Umschalten und sofort nach vorne schauen. Ich glaube schon, dass das nur ein Betriebsunfall war. Vielleicht war es eine Betriebsblamage. Die Spieler sind aber genug selbstbewusst, um am Sonntag wieder ein gutes Spiel zu machen.»

Fabian Schär (Verteidiger):