Internationaler Fussball: Kobel kann Leipzig-Sieg nicht verhindern



Bild: keystone

Kobel kann Leipzig-Sieg nicht verhindern ++ Barça jubelt dank Griezmann ++ Inter auf Kurs

Bundesliga

Leipzig – Stuttgart 2:0

RB Leipzig macht Bayern München nicht zum Sofameister. Die Leipziger von Julian Nagelsmann gewinnen gegen Aufsteiger Stuttgart 2:0.

Nach einer Roten Karte gegen Stuttgarts Youngster Naouirou Ahamada wegen eines unbeabsichtigten aber groben Fouls in der 14. Minute sahen sich die Leipziger früh auf Kurs. Die Stuttgarter um den Schweizer Goalie Gregor Kobel leisteten nach Kräften Widerstand, verteidigten bis zur Pause das 0:0, zollten den schwindenden Kräften in Unterzahl schliesslich aber doch Tribut.

Amadou Haidara (46.) und Emil Forsberg (67.) liessen Kobel bei ihren Toren zum 19. Saisonsieg für Tabellenzweiten keine Abwehrchance. Mit mehreren guten Paraden verhinderte der 23-jährige Schweizer eine höhere Niederlage des VfB. Obschon Stuttgart in Leipzig die vierte Niederlage in Folge kassierte, mit dem Abstiegskampf haben die Schwaben in den letzten Runden nichts mehr zu tun.

Mit dem ersehnten Heimsieg ist RB wieder auf Kurs zur besten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Dafür braucht es 67 Zähler und mehr. Trainer Ralph Hasenhüttl kam 2016/2017 bei der Premieren-Saison auf Anhieb mit 67 Punkten auf Platz zwei. Nagelsmann betonte immer wieder, «die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte» spielen zu wollen. Dazu könnte im zwölften Jahr nach der Gründung auch der erste Titel zählen. Dafür will Leipzig am Freitag im Cup-Halbfinal (20.30 Uhr) bei Werder Bremen die Grundlage legen.

Leipzig - Stuttgart 2:0 (1:0)

Tore: 46. Haidara 1:0. 67. Forsberg (Foulpenalty) 2:0.

Bemerkungen: Stuttgart mit Kobel. 13. Rote Karte gegen Ahamada (Stuttgart/Foul).

Die Tabelle:

Premier League

Leeds – ManUnited 0:0

Manchester United kommt bei Leeds United nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Die «Red Devils» haben zwar mehr Spielanteile als die Gastgeber, wirklich gefährlich werden beide Mannschaften aber nur selten. Leeds konzentriert sich über weite Strecke auf die Defensive und lässt kaum Chancen zu. Das 200. Premier-League-Spiel von ManUnited-Star Paul Pogba bleibt deshalb wohl kaum in Erinnerung.

Die United bleibt trotz des Patzers auf Rang 2, hat fünf Runden vor Saisonende allerdings schon zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester City. Leeds überholt dank des Punktgewinns Arsenal und ist nun Neunter.

Die Tabelle:

Serie A

Inter Mailand – Verona 1:0

Inter Mailand hat in der Serie A den nächsten Heimsieg eingefahren. Die «Nerazzurri» gewannen gegen Hellas Verona mit 1:0. Den einzigen Treffer erzielte Matteo Darmian in der 76. Minute, als er einen mustergültigen Konter eiskalt abschloss. Fünf Spieltage beträgt der Vorsprung auf Verfolger Milan weiter zehn Verlustpunkte. Damit ist der 19. Scudetto wohl nur noch Formsache.

Inter Mailand - Hellas Verona 1:0 (0:0)

Tor: 76. Darmian 1:0.

Bemerkungen: Hellas Verona ohne Rüegg (Ersatz).

Fiorentina – Juventus 1:1

Titelverteidiger Juventus Turin patzt unterdessen erneut. Die «Alte Dame» muss sich bei der AC Fiorentina mit einem 1:1 begnügen. Dusan Vlahovic brachte das Heimteam per Penalty nach gut einer halben Stunde mit 1:0 in Führung, doch unmittelbar nach der Pause glich Joker Alvaro Morata für den italienischen Rekordmeister aus. Danach passt bei Cristiano Ronaldo und Co. nicht mehr viel zusammen – Juve muss jetzt sogar um die CL-Qualifikation bangen.

Fiorentina - Juventus Turin 1:1 (1:0)

Tore: 29. Vlahovic (Handspenalty) 1:0. 46. Morata 1:1.

Die Tabelle:

LaLiga

Villarreal – Barcelona 1:2

Der FC Barcelona kann Real Madrids Patzer gegen Betis Sevilla vom Samstag ausnutzen und zieht mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Villarreal mit den «Königlichen» gleich, wobei die Katalanen noch ein Spiel weniger auf dem Konto haben. Gegen das «Gelbe U-Boot» geriet Barça trotz besserem Start in der 26. Minute in Rückstand: Samuel Chukwueze umkurvte bei einem Konter Torhüter Marc-André ter Stegen und schob souverän zum 1:0 ein.

Die Villarreal-Führung hält jedoch nicht lange, Antoine Griezmann bezwingt Keeper Sergio Asenjo nur zwei Minuten später mit einem wunderbaren Lupfer. Nur sieben Minuten später schlägt der Franzose schon wieder zu: Juan Foyth will den Ball zu Asenjo zurückspielen, Griezmann geht aber dazwischen und trifft früh zum 2:1-Endstand.

Villarreal - Barcelona 1:2 (1:2)

Tore: 26. Chukuwueze 1:0. 28. Griezmann 1:1. 35. Griezmann 1:2.

Bemerkungen: 65. Rote Karte gegen Trigueros (Villarreal/Foul).

Die Tabelle:

Ligue 1

Rennes - Dijon 5:1

Anthony Racioppi muss mit Dijon den Gang in die zweite französische Liga antreten. Eine 1:5-Niederlage bei Rennes besiegelt den Abstieg der Burgunder. Im kapitalen Spiel der letzten Hoffnung startete Dijon in Rennes planmässig. Yassine Benzia brachte den Gast nach neun Minuten per Foulpenalty in Führung. Die Entscheidung zu Ungunsten Dijons fiel in den letzten zwanzig Minuten des Spiels, in denen das Heimteam von 1:1 auf 5:1 davon zog.

Für den 22-jährigen Racioppi ist der Abstieg der dritte Misserfolg binnen weniger Wochen. Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase der U21-EM mit dem Schweizer Nationalteam verlor der Genfer bei Dijon auch noch seinen Stammplatz und war in den letzten drei Ligue-1-Spielen nur Ersatz.

Rennes - Dijon 5:1 (1:1)

Tore: 9. Benzia (Foulpenalty) 0:1. 16. Terrier 1:1. 71. Terrier 2:1. 72. Tait 3:1. 81. Nyamsi 4:1. 91. Grenier 5:1.

Bemerkungen: Dijon ohne Racioppi (Ersatz).

Nice - Montpellier 3:1 (3:1)

Tore: 3. Laborde 0:1. 6. Boudaoui 1:1. 39. Todibo 2:1. 40. Claude Maurice 3:1.

Bemerkungen: Nice bis 81. mit Lotomba, ab 81. mit Ndoye. Montpellier mit Omlin.



Lorient - Bordeaux 4:1 (3:0)

Tore: 18. Wissa 1:0. 20. Moffi 2:0. 43. Moffi 3:0. 80. Moffi 4:0. 84. Sissokho 4:1.

Bemerkungen: Bordeaux mit Benito. (pre/sda)

Die Tabelle:

