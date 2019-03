Sport

Fussball

Wegen VAR-Penalty: Neymar beleidigt Schiedsrichter



Bild: EPA/EPA

Wegen VAR-Penalty: Neymar beleidigt Schiedsrichter – und das Netz verspottet Neymar

Was für ein Drama in der Champions League! Paris Saint-Germain scheidet zum dritten Mal nacheinander in den Achtelfinals aus. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit.

In der 94. Minute wehrte PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe einen Schuss mit der Hand ab. Der Schiedsrichter machte Gebrauch vom «Video Assistant Referee» – und gab den Penalty. Marcus Rashford verwandelte eiskalt zum 1:3. Somit war der 0:2-Vorteil der Franzosen vom Hinspiel weg. Manchester United erreicht die nächste Runde.

Neymar in Rage

Der brasilianische Superstar Neymar verfolgte das dramatische Spiel wegen einer Verletzung von der Tribüne aus. Mit der Entscheidung des Unparteiischen war er offenbar gar nicht einverstanden.

Neymar was rattled 😂😂😂 pic.twitter.com/bY56PD03F3 — yea aite (@ChuckWest) 6. März 2019

Nach dem Spiel liess er seinem Frust vollen Lauf. Auf Instagram wetterte er gegen den Schiedsrichter. Der Inhalt wurde allem Anschein nach wieder gelöscht.

Neymar is NOT happy 🤬 pic.twitter.com/bP6O2wtdO7 — B/R Football (@brfootball) 6. März 2019

«Das ist eine Schande. Die setzen vier Typen hin, die nichts von Fussball verstehen, um sich das Spiel in Zeitlupe anzuschauen. Das ist surreal. Wie wird er seine Hand an seinen Rücken halten? Oh f*ck off»

Shitstorm auf Twitter

Die Reaktionen auf Neymars Äusserung liessen natürlich nicht lange auf sich warten. Der Brasilianer – im nachstehenden Tweet auch liebevoll «Delfin» genannt – wurde regelrecht verspottet. Unvergessen bleibt seine Theatralik an der Weltmeisterschaft in Russland.

Unvergessen bleibt auch das WM-Aus in Russland gegen Belgien. Brasilien verlor das Viertelfinale 1:2.

Sonst wurde vor allem über Neymars Reaktion gelacht.

Me right now pic.twitter.com/medXhI1O2N — Wahyu Rizky (@wahyurizkyy) 7. März 2019

(vom/watson.de)

Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen:

Nach dem Tod seiner Frau – Fussball-Legende wird Boxer: Video: srf

Abonniere unseren Newsletter