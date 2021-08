Sport

Fussball

Super League: Luzern und Lausanne bleiben sieglos und im Tabellenkeller



Bild: keystone

Luzern und Lausanne bleiben sieglos und im Tabellenkeller

Luzern – Lausanne 1:1

Der FC Luzern kommt vorerst nicht vom Tabellenende weg. Gegen das zweitletzte Lausanne-Sport remisieren die Zentralschweizer daheim mit 1:1. Die letzte halbe Stunde darf dem FCL aber Mut machen.

Während einer Stunde gab der FC Luzern das Bild eines Teams ab, das in grossen Schwierigkeiten steckt. Zwar kontrollierte das Schlusslicht aus der Zentralschweiz das wichtige Duell gegen die vorletzten Waadtländer im eigenen Stadion, agierte auf den letzten 20 Metern allerdings erschreckend ideenlos. Der Gast aus Lausanne bekundete wenig Mühe, seine Führung aus der 28. Minute durch Elton Monteiro zu verwalten, stand dem 2:0 näher als Luzern dem Ausgleich.

Nach einer Stunde reagierte FCL-Coach Fabio Celestini, brachte mit Silvan Sidler und Samuele Campo neue Kräfte, die sogleich für Schwung sorgten. Mit seinem ersten Ballkontakt legte Campo für Sidler auf, der ebenfalls mit seinem ersten Ballkontakt – einem Weitschuss aus 20 Metern – in der 62. Minute den Ausgleich erzielte. Ab diesem Moment wirkte der FCL dem Bild des Cupsiegers der vergangenen Saison wieder näher als dem Schlusslicht der Liga der letzten Woche.

Campo zeigte in seinem zweiten Einsatz für den FCL eindrücklich, wie wichtig er für den FCL in dieser Saison noch werden könnte. Der von Basel übernommene Offensivspieler belebte die Luzerner Offensive in seinem halbstündigen Einsatz nach der Einwechslung umgehend. Neben dem Assist zum 1:1 konnte sich der 26-Jährige zwei Pfostenschüsse notieren lassen.

Bild: keystone

Luzern - Lausanne-Sport 1:1 (0:1)

7685 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 28. Monteiro (Kukuruzovic) 0:1. 62. Sidler (Campo) 1:1.

Luzern: Vasic; Farkas (61. Sidler), Burch, Badstuber, Frydek (78. Emini); Genter, Wehrmann (61. Campo), Schulz; Ugrinic; Sorgic (85. Tasar), Ndiaye.

Lausanne-Sport: Diaw; Sow, Monteiro, Husic; Zohouri, Kukuruzovic, Suzuki; Puertas, Thomas (67. N'Guessan); Mahou (91. Ouattara); George (67. Amdouni).

Bemerkungen: Luzern ohne Schürpf, Ndenge, Grether, Müller, und Alabi (alle verletzt). Lausanne-Sport ohne Brown, Coyle, Jenz, Geissmann, Jenz, Kapo, Koyalipou und Turkes (alle verletzt). 31. Pfostenschuss George. 65. Pfostenschuss Campo. 69. Pfostenschuss Campo. 94. Pfostenschuss Campo. Verwarnungen: 16. Thomas (Foul). 23. Schulz (Foul). 45. Burch (Foul). 60. Farkas (Foul). 71. Gentner (Foul). 78. Zohouri (Foul). 85. Husic (Foul). 88. Ugrinic (Unsportlichkeit). 88. Suzuki (Unsportlichkeit).

Basel – YB 16:30 Uhr

GC – Servette 16:30 Uhr

Die Tabelle

(zap/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister 1 / 17 GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister quelle: keystone / paolo foschini So emotional waren die Fussballspiele der Schweiz Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter