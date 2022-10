Köln bezwingt Augsburg knapp

Zur Pause führte der FC Augsburg gegen den FC Köln noch dank eines Treffers von Florian Niederlechner in der 14. Minute. Doch in der zweiten Halbzeit drehten die Hausherren so richtig auf. Allen voran Steffen Tigges, welcher mit dem FC Köln mit seinem Doppelpack den 3:2 Sieg sicherte. Beim FC Augsburg stand Ruben Vargas in der ersten Halbzeit auf dem Platz.

Keine Sieger am Sonntag in der Super League

Langnau, Genf, Fribourg und Zug mit klaren Siegen

Der EHC Kloten erleidet auch gegen Genf eine herbe Niederlage. Lugano geht gegen Langnau unter. Die Lions drehen die Partie und Zug gewinnt nach drei Niederlagen wieder.

Der EV Zug kehrt nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurück. Der Meister setzt sich gegen die auch in dieser Saison positiv überraschenden Rapperswil-Jona Lakers 3:0 durch. Das Siegtor erzielt der Amerikaner Brian O'Neill in der 26. Minute nach sehenswerter Vorarbeit von Peter Cehlarik, die restlichen Treffer fallen erst in der Schlussphase. Für seinen ersten Shutout in dieser Saison wehrt Zugs Goalie Leonardo Genoni 35 Schüsse ab.