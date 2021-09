Leipzig steigert sich gegen Hertha BSC in einen wahren Torrausch. Bild: keystone

Leipzig feiert Schützenfest gegen Hertha – Seoane und Fischer jubeln über Minisiege

RB Leipzig meldet sich in der Bundesliga eindrücklich zurück. Im Heimspiel der 6. Runde gegen Hertha Berlin siegt «RB» 6:0. Die Schweizer Trainer Gerardo Seoane und Urs Fischer kommen zu knappen Heimsiegen.

Leipzig – Hertha 6:0

Nach drei Spielen ohne Sieg kehrt Leipzig zuhause gegen Hertha Berlin zum Erfolg zurück: RB lässt dem «Big City Club» Hertha BSC nicht den Hauch einer Chance und schenkt den Berlinern gleich ein halbes Dutzend Tore ein. Matchwinner beim 6:0 für die «Roten Bullen» ist Christopher Nkunku, der nach seinem Hattrick in der Champions League gegen ManCity weiter munter trifft und einen Doppelpack schnürt.

Weil Leipzig in der Schlussviertelstunde nach dem 6:0 etwas Tempo aus dem Spiel nahmen, kam die Hertha um die höchste Bundesliga-Niederlage der Vereinsgeschichte herum. Das 0:6 steht nun in einer Reihe mit den Pleiten gegen Bayern München (2011/12), Werder Bremen (1990/91) und den Hamburger SV (1979/80).

RB Leipzig - Hertha Berlin 6:0 (3:0)

23'500 Zuschauer.

Tore: 16. Nkunku 1:0. 23. Poulsen 2:0. 45. Mukiele 3:0. 60. Forsberg (Foulpenalty) 4:0. 70. Nkunku 5:0. 77. Haidara 6:0.

Das 1:0 für Leipzig durch Nkunku. Video: streamja

Poulsen erhöht auf 2:0 für RB. Video: streamja

Nkunku erhöht per Freistoss auf 5:0 für Leipzig. Video: streamja

Leverkusen – Mainz 1:0

Bayer Leverkusen feiert mit Trainer Gerardo Seoane den vierten Sieg im sechsten Saisonspiel. Gegen Mainz tut sich die «Werkself» allerdings lange schwer, nach etwas mehr als einer Stunde trifft Youngster Florian Wirtz dann aber zum siegbringenden 1:0. Damit liegt Leverkusen mit drei Punkten Rückstand auf Leader Bayern München zumindest bis am Abend auf Rang 2.

Wirtz, der Anfang Monat sein Debüt für die Nationalmannschaft gefeiert hatte, hat nun schon zehn Bundesliga-Tore in seinem Palmares stehen. Dies hat mit 18 Jahren bisher nur Lukas Podolski geschafft.

Bayer Leverkusen - Mainz 1:0 (0:0)

16'624 Zuschauer.

Tor: 62. Wirtz 1:0.

Bemerkung: Mainz mit Widmer.

Wirtz trifft zum erlösenden 1:0 für Leverkusen. Video: streamja

Union Berlin – Bielefeld 1:0

Einen hart erkämpften Sieg feiert auch Urs Fischer mit Union Berlin. Nachdem die Köpenicker lange vergebens anrannten, sicherte der eingewechselte Kevin Behrens den «Eisernen» kurz vor dem Ende doch noch die drei Punkte. Damit bleibt Union in Schlagdistanz zu den Europacup-Plätzen. Durch den Sieg hat Urs Fischer nun die Marke von 100 Punkten in der Bundesliga erreicht, Union blieb zudem im 20. Heimspiel in Serie ungeschlagen.

Union Berlin - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)

11'006 Zuschauer.

Tor: 88. Behrens 1:0.

Bemerkung: Bielefeld mit Brunner (bis 81.).

Behrens trifft spät zum 1:0 für Union. Video: streamja

Frankfurt – Köln 1:1

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln. Die «Geissböcke» sind zunächst die bessere Mannschaft und gehen durch Ellyes Skhiri verdient in Führung, doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kann Rafael Borré ausgleichen. Es war das erste Saisontor für den Kolumbianer, der die schwere Aufgabe hat, André Silva zu ersetzen.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:1 (1:1)

24'000 Zuschauer.

Tore: 14. Skhiri 0:1. 45. Borre 1:1.

Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Sow (bis 85.).

Das 1:0 für Köln durch Skhiri. Video: streamja

Das 1:1 für Frankfurt durch Borré. Video: streamja

Hoffenheim – Wolfsburg 3:1

Der VfL Wolfsburg kassiert in Hoffenheim die erste Saisonniederlage. Dabei gingen die Gäste nach 25 Minuten durch einen herrlichen Treffer von Ridle Baku zunächst in Führung. Der 23-Jährige schlenzte den Ball aus rund 20 Metern sehenswert ins lange Eck. Hoffenheim glich aber noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Andrej Kramaric aus. Nach der Pause sorgten Christoph Baumgartner und Pavel Kaderabek schliesslich für die Entscheidung zugunsten von Hoffenheim.

Hoffenheim - Wolfsburg 3:1 (1:1)

8523 Zuschauer.

Tore: 25. Baku 0:1. 45. Kramaric 1:1. 74. Baumgartner 2:1. 82. Kaderabek 3:1.

Bemerkung: Wolfsburg mit Mbabu, ohne Steffen (Ersatz) und Mehmedi (nicht im Aufgebot).

Baku bringt Wolfsburg mit 1:0 in Front. Video: streamja

Kramaric trifft zum 1:1 für Hoffenheim. Video: streamja

Baumgartner macht mit dem 2:1 die Wende perfekt. Video: streamja