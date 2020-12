Sport

Fussball

Premier League: Leicester gibt erneut Punkte ab



Bild: keystone

Liverpool-Verfolger Leicester lässt bei Crystal Palace zwei Punkte liegen

Crystal Palace – Leicester 1:1

Leicester City hat nach dem 2:2 gegen Manchester United am Boxing Day erneut Punkte abgegeben: Bei Crystal Palace kam der erste Verfolger von Leader Liverpool nicht über ein 1:1 hinaus. Vardy-Ersatz Kelechi Iheanacho verschoss früh leichtfertig einen Elfmeter zur möglichen Leicester-Führung.

Nach der Pause war es dann Palace, das in Führung ging. Wilfried Zaha schloss eine sehenswerte Kombination per Direktabnahme zum 1:0 für das Heimteam ab. Leicester gelang erst in der Schlussphase durch den erneut starken Harvey Barnes noch der Ausgleich.

Crystal Palace - Leicester 1:1 (0:0)

Tore: 58. Zaha 1:0. 83. Barnes 1:1.

Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot). Guaita (Crystal Palace) hält Foulelfmeter von Iheanacho (19.).

Everton – ManCity -:-

Wegen eines Corona-Ausbruchs in den Reihen von Manchester City muss das für Montagabend vorgesehene Premier-League-Spiel der «Citizens» gegen den FC Everton verschoben werden. Schon an Weihnachten waren die Spieler Kyle Walker und Gabriel Jesus sowie zwei Staff-Mitglieder der «Skyblues» positiv getestet worden. Nun kamen fünf weitere Fälle hinzu. «Auf der Grundlage der medizinischen Empfehlungen hat die Premier League in Absprache mit beiden Vereinen den Spieltermin verschoben», gab ManCity bekannt.

Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen. ManCity hat den Trainingsbetrieb vorsichtshalber bis auf weiteres eingestellt. Die Namen der jetzt zusätzlich mit dem Coronavirus infizierten Spieler und Betreuer nannte der Klub nicht. Morgen Dienstag sollen weitere Tests Aufschluss über das Ausmass des Ausbruchs geben. (pre)

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

ManUnited, Liverpool und? Diese Klubs wurden in England schon Meister Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter