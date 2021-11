FCSG-Trainer Peter Zeidler dürfte sich vor allem über die Chancenauswertung seiner Mannschaft ärgern. Bild: keystone

Rückschlag für Zeidler: Der FCSG verliert zuhause gegen Schlusslicht Lausanne

St.Gallen – Lausanne 0:1

Der FC St.Gallen kann den Schwung vom Sieg gegen den FC Basel vor der Nationalmannschaftspause nicht mitnehmen. Zuhause gegen Lausanne-Sport setzte es eine 0:1-Niederlage ab.

Diese Niederlage war besonders bitter, weil sie über weite Strecken auch unglücklich war. Das Tor, mit dem Lausanne früh in Führung geht war ein dämliches Eigentor von Musah Nuhu. In der Folge machten die Ostschweizer zwar das Spiel, scheiterten aber auch immer wieder am glänzend agierenden Mory Diaw im Tor der Waadtländer.

Am Ende hatte der FCSG aber auch noch etwas Glück, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Kurz vor dem Ende verschoss Puertas einen Elfmeter. Der Spanier zimmerte den Ball an die Latte. Und auch Hicham Mahou traf wenig später nur den Pfosten.

Bild: keystone

St. Gallen - Lausanne-Sport (0:1)

15'965 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tor: 12. Eigentor Nuhu (Coyle) 0:1.

St. Gallen: Zigi; Cabral (83. Sutter), Nuhu (72. Besio), Stillhart, Traorè; Fazliji; Görtler, Schmidt (46. Guillemenot); Diarrassouba (46. Ruiz); Duah (65. Schubert), Youan.

Lausanne-Sport: Diaw; Chafik, Koné, Monteiro, Husic (71. Suzuki); Kukuruzovic (78. Bares); Sanches (57. Mahou), Puertas, Thomas, Coyle; Amdouni (78. Ouattara).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Diakité, Kempter, Kräuchi, Lüchinger und Stergiou (alle verletzt), Lausanne-Sport ohne Geissmann, Grippo, Kapo und Turkes (alle verletzt). 82. Puertas schiesst Foulpenalty an die Latte.

Verwarnungen: 17. Schmidt (Foul). 29. Nuhu (Foul). 29. Chafik (Reklamieren). 32. Görtler (Foul). 37. Thomas (Foul). 82. Schubert (Foul). (abu/sda)

Die Tabelle