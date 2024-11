Letztmals war er im April 2023 Cheftrainer – nun übernimmt Tomas Oral bei GC. Bild: www.imago-images.de

GC stellt neuen Trainer vor – der Deutsche Tomas Oral übernimmt den Krisenklub

Der Deutsche Tomas Oral übernimmt als Cheftrainer bei GC und tritt damit die Nachfolge von Marco Schällibaum an. Der 51-Jährige unterschreibt beim Tabellenletzten der Super League bis Ende Saison.

Oral bringe «die nötige Erfahrung und Überzeugung mit, um unserer Mannschaft Stabilität zu verleihen und klare Impulse zu setzen», lässt sich Sportchef Stephan Schwarz in der Mitteilung zitieren. Sein Landsmann sei ein Trainer, «der Disziplin und konsequente Arbeit fordert und immer auf Professionalität setzt». Ausserdem würde er sportlich und menschlich sehr gut zu GC passen.

Die letzte Trainerstation des Bayers war der damalige Zweitligist Sandhausen zwischen Februar und April 2023. Nach nur sechs Spielen und einer Ausbeute von lediglich zwei Punkten wurde er wieder entlassen, Sandhausen stieg am Ende der Saison ab. Davor coachte er den FC Ingolstadt in der Saison 2020/21 zum Aufstieg in die dritte Liga. Oral stand ausserdem beim Karlsruher SC, dem FSV Frankfurt sowie dem damaligen Viertligisten RB Leipzig an der Seitenlinie.

Zu seinem ersten Engagement als Trainer seit anderthalb Jahren sagt Oral: «Ich bin vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt. Die Aufgabe bei GC Zürich begeistert mich.» Jetzt gelte es, das volle Potenzial der Spieler zu nutzen, «um erfolgreich Spiele bestreiten zu können».

Als Assistenztrainer wird Oral der langjährige Assistent von Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund und Bayern München, Michael Henke, zur Seite gestellt. Zuletzt arbeitete dieser unter anderem bei Arminia Bielefeld, Ingolstadt, Shanghai Shenhua und Aston Villa. Interimstrainer Giuseppe Morello werde ebenfalls in die Rolle des Assistenztrainer zurückkehren.