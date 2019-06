Sport

Fussball

Diese Schweizer Fussballer haben noch keinen Vertrag für nächste Saison



Bild: AP

Diese Schweizer Fussballer haben noch keinen Vertrag für nächste Saison

Dieser Tage nehmen die Schweizer Profiklubs die Vorbereitung für die neue Saison in Angriff. Doch viele Fussballer haben unfreiwillig noch Sommerferien – ihre Zukunft ist ungewiss. Selbst erfahrene Nationalspieler haben noch keinen Kontrakt für die nächste Spielzeit.

Loris Benito

Bild: EPA/KEYSTONE

27 Jahre, linker Verteidiger.

Marktwert: 4 Mio. Euro.

Vertrag bei YB läuft Ende Juni aus.



Kam im Sommer 2015 von Benfica Lissabon und wurde mit den Young Boys zwei Mal Schweizer Meister. Vor einem Monat hiess es, Benito sei kurz vor der Unterschrift bei Girondins Bordeaux – geschehen ist seither nichts.

Josip Drmic

Bild: EPA/KEYSTONE

26 Jahre, Stürmer.

Marktwert: 3 Mio. Euro

Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft Ende Juni aus.



Nach einer schweren Verletzung stand die Fortsetzung der Karriere in Frage. Aber Drmic kämpfte sich zurück, nachdem er bei Mönchengladbach zwischenzeitlich aufs Abstellgleis verdrängt wurde. Im Bundesliga-Endspurt schoss er zwei wichtige Tore – genau im richtigen Zeitpunkt, um sich wieder in Erinnerung zu rufen.

François Moubandje

Bild: PPR

28 Jahre, linker Verteidiger.

Marktwert: 2,5 Mio. Euro.

Vertrag bei Toulouse läuft Ende Juni aus.



21 Länderspiele bestritt Moubandje bereits und doch ist er in der Deutschschweiz mehr oder weniger unbekannt. Vor allem aus Spanien soll es Interesse geben am Genfer – nebst Celta Vigo und Real Sociedad San Sebastian soll mit Atlético Madrid auch ein Schwergewicht Moubandje auf dem Zettel haben.

Stephan Lichtsteiner

Bild: EPA/KEYSTONE

35 Jahre, rechter Verteidiger.

Marktwert: 1,5 Mio. Euro.

Vertrag bei Arsenal läuft Ende Juni aus.



Nach Titeln in Serie mit Juventus zog es Lichtsteiner vergangenen Sommer zu Arsenal. In London war er nicht erste Wahl, kam aber dennoch zu 23 Einsätzen. Der ehrgeizige Lichtsteiner möchte noch eine Saison anhängen und gerne in England bleiben.



Almen Abdi

Bild: EPA

32 Jahre, zentrales Mittelfeld.

Marktwert: 1,5 Mio. Euro.

Vertrag bei Sheffield Wednesday läuft Ende Juni aus.



In der zweiten englischen Liga kam Abdi vor eineinhalb Jahren zum bisher letzten Teileinsatz, bei Wednesday fiel er ausser Rang und Traktanden. Bei seinem Jugendklub FC Zürich ist der Ex-Nationalspieler deshalb kein Thema.

Valon Behrami

Bild: KEYSTONE

34 Jahre, defensives Mittelfeld.

Marktwert: 1 Mio. Euro.

Vertrag bei Udinese läuft Ende Juni aus.



Spielte er, war Behrami in Friaul Captain. Doch den Saisonendspurt verpasste er verletzt. Bei der Frage, wo er seine Karriere fortsetzt, wird auch seine Ehefrau mitreden, Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami. Spekuliert wurde etwa über einen Transfer in die nordamerikanische Major League Soccer.

Johan Djourou

Bild: AP

32 Jahre, Innenverteidiger.

Marktwert: 800'000 Euro.

Seit Januar 2019 vereinslos.



Djourou nahm sich ein halbes Jahr Zeit, um nach einer Knieverletzung wieder fit zu werden. Der 76-fache Nationalspieler wurde mit Servette in Verbindung gebracht, da der Klub in die Super League aufgestiegen ist und Djourou aus Genf stammt. Aber auch ein Verbleib im Ausland (England, Italien) steht zur Diskussion.



Adrian Winter

Bild: KEYSTONE

32 Jahre, rechtes Mittelfeld.

Marktwert: 750'000 Euro.

Vertrag beim FC Zürich läuft Ende Juni aus.



Im März erlitt Winter einen Kreuzbandriss, er fällt deshalb noch einige Monate aus. Dennoch wird der FC Zürich ihm einen neuen Vertrag anbieten.

Janick Kamber

Bild: KEYSTONE

27 Jahre, linker Verteidiger.

Marktwert: 750'000 Euro.

Vertrag bei Xamax läuft Ende Juni aus.



Beim Aufsteiger aus Neuenburg war Kamber auf der linken Seite Stammspieler. Xamax dürfte weiter mit ihm planen und der U17-Weltmeister die Vertragsverlängerung annehmen.

Max Veloso

Bild: KEYSTONE

27 Jahre, zentrales Mittelfeld.

Marktwert: 750'000 Euro.

Vertrag bei Xamax läuft Ende Juni aus.



Veloso kam bei den Neuenburgern oft zum Einsatz, selten über 90 Minuten. Der neue Trainerstab verzichtete darauf, dem Eigengewächs einen neuen Kontrakt zu offerieren.

Danijel Subotic

OFFICIAL | Ulsan Hyundai have confirmed a signing of Swiss striker Danijel Subotić from Gabala FK. #kleague pic.twitter.com/2Z541czgQj — Korea Football News (@KORFootballNews) 11. Juli 2017

30 Jahre, Stürmer.

Marktwert: 700'000 Euro.

Seit Okober 2018 vereinslos.



Den ehemaligen Basel-Junior kennt in der Schweiz kaum jemand. Subotic ist ein Wandervogel, der der Reihe nach in England (u.a. Portsmouth), Belgien, Italien, Rumänien, der Ukraine, Aserbaidschan, Kuwait, Moldawien, Südkorea und Kasachstan gekickt hat. Das Magazin «Zwölf» bezeichnete ihn einst als «einen der am besten verdienenden Schweizer Fussballer».

Mickaël Facchinetti

Bild: KEYSTONE

28 Jahre, linker Verteidiger.

Marktwert: 700'000 Euro.

Vertrag bei APOEL Nikosia läuft Ende Juni aus.



Der Neuenburger wurde auf Zypern Meister und würde im Herbst gerne zum ersten Mal in seiner Karriere im Europacup spielen. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen, Facchinetti wird wohl auf der Mittelmeerinsel bleiben.

Eren Derdiyok

Bild: EPA

31 Jahre, Stürmer.

Marktwert: 600'000 Euro.

Vertrag bei Galatasaray läuft Ende Juni aus.



Mit sieben Toren in 13 Einsätzen hatte Derdiyok einen Anteil am Meistertitel von Galatasaray. Doch die Treffer erzielte er noch im alten Jahr, anfangs 2019 wurde er aus dem Kader geworfen. Immer wieder wird über die Rückkehr des 60-fachen Nationalspielers zum FC Basel diskutiert.

Oliver Buff

Bild: KEYSTONE

26 Jahre, offensives Mittelfeld.

Marktwert: 500'000 Euro.

Löste bei Anorthosis Famagusta den Vertrag bis 2020 auf.



Im Sommer 2017 verliess Buff «seinen» FC Zürich und ging zu Real Saragossa in die zweite spanische Liga. Er spielte oft und verpasste den Aufstieg nur knapp, verlor aber in der zweiten Saison seinen Platz im Kader. Auf Zypern liefs auch nicht nach Wunsch.

Philippe Senderos

Bild: KEYSTONE

34 Jahre, Innenverteidiger.

Marktwert: 300'000 Euro.

Seit anfangs 2019 vereinslos.



Zuletzt stand Senderos in der MLS bei Houston Dynamo unter Vertrag, erhielt für die aktuelle Saison aber keinen neuen Kontrakt. Setzt er seine Karriere überhaupt noch fort? Oder macht er es wie Tranquillo Barnetta, der mit ihm zusammen U17-Europameister wurde und kürzlich zurückgetreten ist?

Weitere Spieler

Auch diese Fussballprofis mit teils grosser Erfahrung in den höchsten Ligen haben für die neue Saison noch keinen Arbeitgeber:

Charles-André Doudin, 32

Goran Karanovic, 31

Sébastien Wüthrich, 29

Pietro Di Nardo, 29

Andreas Wittwer, 29

Philippe Koch, 28

Alessandro Ciarrocchi, 31

Steven Deana, 29

Robin Huser, 21

Francesco Ruberto, 26

Mario Bühler, 27

Auch diese Fussballer sind ablösefrei zu haben

