Sport

Fussball

FCZ: Ludovic Magnin und Ancillo Canepa kassieren Sperren



Bild: KEYSTONE

Nach Protesten im Cup: Magnin, van Eck und Canepa kassieren Sperren

Die Proteste des FC Zürich im Cup-Halbfinal gegen den FC Basel haben Folgen. Trainer Ludovic Magnin wird gleich für drei Spiele suspendiert. Die Sperre gilt auch für Spiele in der Super League und tritt bereits am Wochenende beim Spiel gegen Sion in Kraft. Der FCZ kann gegen das Urteil Rekurs einlegen.

Assistenzcoach René van Eck und Präsident Ancillo Canepa sind für das nächste Cup-Spiel der Stadtzürcher ebenfalls gesperrt.

Die beiden haben bei Rudelbildungen in der 82. Minute den Platz gestürmt. Weil er sich da ebenfalls einmischte, wurde FCB-Sportchef Marco Streller mit einer Geldbusse sanktioniert. Van Eck ist danach auf die Tribüne geschickt worden.

Magnin fluchte das ganze Spiel durch und von Beginn an wie ein Rohrspatz. Der FCZ-Coach nannte Schiedsrichter Stephan Klossner einen «Betrüger». (abu)

Apropos Magnin und Schimpftiraden: Video: watson/Angelina Graf

