Schweizer Nati: Petkovic bietet Okafor, Cömert und Vargas auf



Fünf Stammkräfte noch im Klub engagiert – Petkovic holt drei Youngsters an Bord

Heute wird Nati-Trainer Vladimir Petkovic sein Kader für das Nations-League-Finalturnier vom 5. bis zum 9. Juni in Portugal bekannt geben. Wie der «Blick» erfahren hat, werden im ersten Aufgebot drei Neulinge stehen: Die beiden Basler Talente Noah Okafor und Eray Cömert sowie Luzerns Ruben Vargas.

Bild: KEYSTONE

Ob die drei in Porto dann tatsächlich dabei sind, steht aber noch in den Sternen. Mit Xherdan Shaqiri (Champions-League-Final mit Liverpool), Granit Xhaka, Stephan Lichtsteiner (Europa-League-Final mit Arsenal), Steven Zuber (Relegations-Rückspiel mit Stuttgart) und Remo Freuler (gestern letzte Serie-A-Runde) stehen noch fünf Stammkräfte mit ihren Klubs im Einsatz.

Von Dienstag bis Freitag trainiert die Nati in Zürich ohne Publikum, erst am Sonntag stossen dann Shaqiri, Xhaka und Co. zum Team. Am Montag darauf geht's dann bereits nach Porto, wo am 5. Juni der Halbfinal gegen Portugal ansteht. (pre)

