Neymar mit Schwalbe und Tor gegen El Salvador



Testländerspiele Brasilien – El Savador 5:0 (3:0)

Argentinien – Kolumbien 0:0

USA – Mexiko 1:0 (0:0)



Er fliegt wieder – Neymar mit Schwalbe und Tor gegen El Salvador

Brasilien bezwingt in einem Testspiel in Landover im US-Bundesstaat Maryland El Salvador mit 5:0. Neymar trifft zum 1:0 und sieht eine Gelbe Karte wegen einer Schwalbe.

Bereits in der 4. Minute brachte Neymar die Brasilianer im zweiten Länderspiel nach dem Ausscheiden im WM-Viertelfinal in Russland in Führung. Der Superstar traf per Penalty. Neymar stand aber auch nach seinem Treffer im Mittelpunkt. Kurz vor der Pause sah der Stürmer eine Gelbe Karte wegen ... einer Schwalbe.

Doppeltorschütze Richarlison (15.) und Coutinho (30.) sorgten schon in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse. Der fünffache Weltmeister hatte am Freitag bereits 2:0 gegen die USA gesiegt.

Argentinien ohne Messi

Argentinien, die andere grosse Fussballnation aus Südamerika, trennte sich in einem ebenfalls in den USA durchgeführten Testspiel gegen Kolumbien 0:0. In East Rutherford traten die an der WM ebenfalls frühzeitig (im Achtelfinal) gescheiterten Argentinier ohne Superstar Lionel Messi an, dessen Zukunft im Nationalteam weiter ungeklärt ist.

Im Oktober treffen Brasilien und Argentinien in einem Test dann aufeinander.

Die Telegramme:

Brasilien - El Savador 5:0 (3:0)

Tore: 4. Neymar (Penalty) 1:0. 16. Richarlison 2:0. 30. Coutinho 3:0. 50. Richarlison 4:0. 90. Marquinhos 5:0.

Argentinien - Kolumbien 0:0

Bemerkung: Argentinien ohne Messi (nicht im Aufgebot).(pre/sda)

