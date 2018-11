Alle Tore und Highlights der internationalen Topligen

Sport

Bild: EPA/EPA

Bereit für die Nati: Shaqiri trifft für Liverpool mit herrlichem Volley

Hier verpasst du nichts: Alle Resultate, Tabellen und Highlights der europäischen Topligen aus England, Deutschland, Italien und Spanien.

Deutschland

Bundesliga, 11. Runde Leipzig – Leverkusen 15.30 Uhr Frankfurt – Schalke, 18.30 Uhr



Erster Spielbericht folgt nach Leipzig – Leverkusen.

England

Premier League, 12. Runde Liverpool – Fulham 2:0 (1:0) Chelsea – Everton, 15.15 Uhr Arsenal – Wolverhampton, 17.30 Uhr Manchester City – Manchester United, 17.30 Uhr

Liverpool - Fulham 2:0 (1:0)

53'128 Zuschauer.

Tore: 41. Salah 1:0. 53. Shaqiri 2:0.

Bemerkung: Liverpool bis 81. mit Shaqiri.

Xherdan Shaqiri ist bereit für das «Endspiel» in der Nations League gegen Belgien. Beim 2:0-Sieg des FC Liverpool gegen Fulham stand der Schweizer in der Startformation und erzielte den zweiten Treffer mit einer wunderbaren Direktabnahme. Das erste Tor der «Reds» ging auf das Konto von Mohamed Salah.

Spanien

Primera Division, 12. Runde​ Barcelona – Betis Sevilla, 16.15 Uhr Sevilla – Espanyol Barcelona, 18.30 Uhr Celta Vigo – Real Madrid, 20.45 Uhr

Erster Spielbericht folgt nach Barcelona – Betis.

Italien

Serie A, 12. Runde Atalanta – Inter 4:1 (1:0) Chievo Verona – Bologna, 15 Uhr Empoli – Udinese, 15 Uhr AC Milan – Juventus, 20.30 Uhr

Atalanta Bergamo - Inter Mailand 4:1 (1:0).

Tore: 9. Hateboer 1:0. 47. Icardi (Handspenalty) 1:1. 62. Mancini 2:1. 88. Djimsiti 3:1. 94. Gomez 4:1.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 92. Gelb-Rote Karte gegen Brozovic (Inter/Foul).

Inter Mailand verliert in der Serie A an Terrain. Die Mailänder verlieren am 12. Spieltag bei Atalanta Bergamo mit Remo Freuler 1:4.

Der ehemalige FCZ-Verteidiger Berat Djimsiti entschied die Partie in der 88. Minute mit seinem Kopfballtreffer zum 3:1 endgültig, nachdem Gianluca Mancini nach gut einer Stunde das Heimteam – ebenfalls per Kopf – zum zweiten Mal in Führung gebracht hatte.

Mancini hatte kurz nach der Pause den Handspenalty verschuldet, den Mauro Icardi zum zwischenzeitlichen Ausgleich nutzte. Es war die beste Phase der Gäste, die nach sieben Meisterschaftsspielen ohne Niederlage wieder einmal den Platz als Verlierer verlassen mussten. In der Tabelle rückte Napoli auf Kosten Inters auf Platz 2 vor.

Frankreich

Ligue 1, 11, Runde Marseille – Dijon, 17 Uhr Monaco – PSG, 21 Uhr

Erster Spielbericht folgt nach Monaco – PSG.

(abu/sda)

