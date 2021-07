Sport

Fussball

Cabral glänzt bei Basels Kantersieg mit Fallrückzieher



Conference League, 2. Quali-Runde, Hinspiele Molde – Servette 3:0 Basel – Partizani 3:0

Bild: keystone

Cabral glänzt bei Basels Kantersieg mit Fallrückzieher +++ Servette verliert mit 0:3

Basel – Partizani 3:0

Der FC Basel schafft sich in der Conference-League-Qualifikation gegen Partizani Tirana eine schöne Reserve für das Rückspiel. Die Basler gewinnen im St.-Jakob-Park 3:0. Valentin Stocker traf zweimal, Arthur Cabral mit einem Fallrückzieher zum 2:0.



Arthur Cabrals Tor zum : Video: streamja

Molde – Servette 0:3

Servette bürdet sich für das Rückspiel in der 2. Quali-Runde der Conference League ein schwere Aufgabe auf. Die Genfer verlieren das Hinspiel in Norwegen gegen Molde 0:3. Zur Halbzeit stand es 0:2.

Das deutliche Ergebnis gibt den Spielverlauf und die Kräfteverhältnisse unter den beiden Mannschaften viel zu einseitig wieder. Die Genfer zeigten phasenweise ein gutes Spiel, ohne dies in Zählendes umzumünzen.

Der Match, in dem die Genfer mehr als doppelt so viele Abschlussversuche hatten als die Norweger, verlief für die Mannschaft von Trainer Alain Geiger tatsächlich unglücklich. In der ersten Halbzeit wurden sie für zwei Unachtsamkeiten nach Cornern in der Abwehr bestraft. Diese nutzten die Norweger kurz nach Spielbeginn und kurz vor der Pause zu Toren mit Kopfbällen aus kurzer Distanz. Der Lohn für den Aufwand blieb aus. Nach dem 0:2 und noch vor der Pause traf Grejohn Kyei die Latte.

Nach einer Stunde erzielte Magnus Ekrem als Erster ein Tor mit dem Fuss. Es hätte allerdings schon kurz vorher 0:3 stehen können, hätte Goalie Jérémy Frick nicht mit einer tollen Parade gegen den allein vor im auftauchenden Ola Brynhildsen, den Schützen der 0:1, gerettet. Molde, das die Partie mit zehn norwegischen Feldspielern begonnen hatte, kontrollierte den Match in der zweiten Halbzeit besser als vor der Pause.

(jaw/sda)

