Sport

Fussball

Europa League: Chelsea siegt



Europa League, Gruppenphase 19 Uhr:

G: Villareal – Glasgow Rangers 2:2 (1:0)

G: Rapid Wien – Spartak Moskau 2:0 (0:0)

H: Lazio Rom – Limassol 2:1 (1:0)

H: Marseille – Frankfurt 1:2 (1:0)

J: Sevilla – Lüttich 5:1 (2:1)

L: PAOK Saloniki – Chelsea 0:1 (0:1) 21 Uhr:

A: AEK Larnaca – Zürich

A: Ludogorez Rasgrad – Leverkusen

B: Celtig Glasgow – Trondheim

B: RB Leipzig – Salzburg

D: Dinamo Zagreb – Fenerbahce Istanbul

E: Sporting Lissabon – Karabach

E: Arsenal – Worskla Poltawa

F: Olympiakos – Betis Sevilla

F: Düdelingen – AC Milan

Bild: EPA/EPA

Frankfurt siegt bei Marseille zu zehnt – Chelsea muss in Griechenland zittern

Das musst du gesehen haben

Frankfurt luchst Marseille auswärts bei einem Geisterspiel alle drei Punkte ab. Das Team von YB-Meistertrainer Adi Hütter startet allerdings denkbar schlecht und gerät bereits in der dritten Minute in Rückstand. In der zweiten Halbzeit rafft sich die Eintracht aber wieder auf. Es gelingt der Ausgleich (52. Torro) und dann trifft Luka Jovic trotz gelb-roter Karte von Willems (59.) kurz vor Schluss zum Sieg für die Deutschen.

Chelsea dominiert Basel-Bezwinger Saloniki eigentlich nach belieben. Dennoch können sich die Londoner des Sieges lange nicht sicher sein. Denn der frühe Treffer Willians (7.) bleibt das einzige Tor, das die «Blues» in Griechenland zustande bringen.

Sevilla hat sich nach einem durchzogenen Saisonstart in der Europa League den Frust vom Leib geschossen. Gegen Standard Lüttich feiern die Spanier gleich einen 5:1-Heimsieg. Die überragenden Figuren sind dabei Ever Banega und Wissam Ben Yedder mit je zwei Toren.

Die Telegramme

Marseille - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0)

0 Zuschauer (Geisterspiel). - SR Jug (SLO).

Tore: 3. Ocampos 1:0. 52. Torro 1:1. 89. Jovic 1:2.

Bemerkungen: Fernandes. 59. Gelb-Rote Karte gegen Willems (Eintracht Frankfurt).

PAOK Saloniki - Chelsea 0:1 (0:1)

SR Mallenco (ESP).

Tor: 7. Willian 0:1. (abu/sda)



